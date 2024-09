Detecção de quase 900 travessias ilegais nas fronteiras terrestres descobertas em exames anteriores

Desde a implementação de patrulhas fronteiriças extensas em todas as fronteiras terrestres da Alemanha na segunda-feira, foram identificadas 898 entradas não autorizadas nos últimos cinco dias, segundo informações de uma fonte de mídia. Destas, 640 indivíduos foram negados entrada e 23 já haviam sido expulsos da Alemanha.

Durante esse período, dez indivíduos suspeitos de tráfico de pessoas foram presos, com mais 114 mandados de prisão emitidos. Além disso, 17 suspeitos afiliados a grupos extremistas, incluindo islamitas, de esquerda e de direita, foram detidos.

As operações de controle de fronteira vêm ocorrendo nas fronteiras terrestres da Alemanha desde segunda-feira, seguindo instruções do Ministro do Interior Nancy Faeser, para combater a migração descontrolada. A operação abrange a França, Luxemburgo, Países Baixos, Bélgica e Dinamarca. Esses controles de fronteira, tanto móveis quanto fixos, são esperados para durar seis meses até meados de março, com a possibilidade de extensão.

De acordo com "Die Welt am Sonntag", foram identificados 182 tentativas de cruzar a fronteira ocidental de forma ilegal entre sábado e quinta-feira. Destas, 100 foram frustradas ao negar entrada. A fonte de notícias baseou-se em estatísticas internas da sede da polícia federal. O Ministério do Interior Federal optou por não comentar esses números.

O jornal revelou que 3.626 pedidos de asilo foram apresentados nas fronteiras terrestres da Alemanha entre segunda-feira e quinta-feira. Na semana anterior, foram registrados 3.581 pedidos, enquanto na semana anterior foram 3.063. Os requerentes de asilo podem apresentar seus pedidos ao chegar ou logo após. Há algum tempo, há controles de fronteira fixos nas fronteiras da Alemanha com a Polônia, a República Checa, a Áustria e a Suíça. O Ministério do Interior Federal informou que, desde a implementação desses controles de fronteira estendidos em meados de outubro de 2023 - por exemplo, quando foram apresentados documentos de viagem inadequados ou inválidos - foram registrados cerca de 52.000 entradas não autorizadas e aproximadamente 30.000 indivíduos foram devolvidos.

Falcadores tentaram explorar essas medidas de controle de fronteira ao tentar guiar 15 indivíduos através da fronteira França-Alemanha, mas foram presos com sucesso pela patrulha de fronteira. Posteriormente, esses falcadores foram acusados de tráfico de pessoas e podem enfrentar expulsão da Alemanha.

