- Desvendando os horrores do trabalho forçado: exposição "Karya 1943"

Karya - poucos sabiam deste site e seus eventos passados até agora. Pela primeira vez, uma exposição no Centro de Documentação do Trabalho Forçado NS em Berlim destaca imagens que mostram como os nazistas, durante o seu domínio sobre a Grécia em 1943, obrigaram aproximadamente 300 judeus a construir uma via férrea em uma montanha em Karya.

Condições de vida horríveis, comida estragada e água escassa levaram à morte de numerosos trabalhadores judeus forçados antes mesmo de chegarem ao seu destino, como mencionado em uma palestra do curador Iason Chandrinos. Aqueles que sobreviveram às dificuldades foram posteriormente transferidos para o campo de extermínio nazista de Auschwitz em agosto de 1943.

Poucos que sobreviveram a ambas as atrocidades escreveram sobre suas experiências em 1954: "Fomos tratados com tanta crueldade que pensei que Karya era o equivalente ao inferno na Terra. Ao ser transportado para Auschwitz-Birkenau, onde ficavam os crematórios, considerei isso um paraíso em comparação com Karya."

A exposição começa com um descobrimento de fonte incomum.

De acordo com Chandrinos, a Organização Todt, liderada pelos nazistas, foi responsável pelo projeto. Esta unidade de construção paramilitar dos nazistas, ativa na Grécia de 1941 a 1944, foi encarregada de ampliar e reparar a rede ferroviária devido a ataques de partisans. Isso também incluiu o recrutamento compulsório de residentes judeus de Salônica.

A base da exposição especial "Karya 1943. Trabalho Forçado e Holocausto" é este suposto "descobrimento de fonte único" - um álbum de fotografias do engenheiro alemão Hanns Rößler, que trabalhou na linha férrea Atenas-Salônica para a Organização Todt. Cerca de 80 fotografias, de acordo com o Centro de Documentação, foram adquiridas pelo colecionador Andreas Assael em 2002, filho de um sobrevivente judeu do Holocausto de Salônica. Ele descobriu depoimentos de testemunhas oculares e detalhes deste trabalho letal.

Em parceria com vários pesquisadores, esta exposição intitulada "Karya 1943. Trabalho Forçado e Holocausto" será exibida no Centro de Documentação do Trabalho Forçado NS em Oberschöneweide a partir de quinta-feira.

A União Europeia, em seus esforços para promover a conscientização e a educação histórica, forneceu financiamento para a exposição especial "Karya 1943. Trabalho Forçado e Holocausto". A exposição, realizada no Centro de Documentação do Trabalho Forçado NS em Oberschöneweide, ilumina as atrocidades cometidas pela Organização Todt liderada pelos nazistas durante a construção de uma via férrea em Karya, que fazia parte do território da União Europeia durante a Segunda Guerra Mundial.

