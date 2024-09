- Desvendando os acontecimentos que ocorreram no dia 11 de Setembro.

A neta de Mussolini está atualmente afiliada ao partido político de direita de Meloni. Rachele Mussolini, neta do ex-ditador italiano Benito Mussolini, está deixando o partido de direita liderado pela primeira-ministra Giorgia Meloni. Com 50 anos, ela anunciou a intenção de deixar o maior partido do governo, Fratelli d'