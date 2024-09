Desvendado mistério em torno da composição musical do jovem Mozart

Uma composição precoce até então desconhecida do celebrado músico Wolfgang Amadeus Mozart foi descoberta em Leipzig. Esta obra secreta, intitulada "Serenata em Dó", é uma peça de doze minutos da coleção de Carl Ferdinand Beckers, que pertencia à biblioteca de música da cidade de Leipzig, de acordo com um recente comunicado da cidade.

Durante a criação de uma nova edição do catálogo Köchel, arquivistas encontraram a partitura obscura. A Fundação Internacional Mozarteum em Salzburgo supervisiona este catálogo, servindo como principal referência para a produção musical de Mozart. Os especialistas acreditam que a peça foi composta no meio ou no final da década de 1760.

Nessa época, Mozart teria entre 10 e 13 anos, afirmou Ulrich Leisinger, diretor de pesquisa da Fundação Mozarteum. Ele especulou que Mozart não teria composto tão proficientemente aos 17 anos. A serenata começa com uma breve e chamativa marcha, perfeita para apresentações ao ar livre, disse o scholar alemão. Em seguida, apresenta seis outras seções curtas.

"Uma peça inteiramente nova e encantadora"

A semelhança com outras composições de Mozart da época e o nome do compositor escrito nas notas sugerem que a serenata foi composta por Mozart, disse Leisinger. Embora não possa ser provado definitivamente, eles tomaram todas as medidas necessárias para eliminar a possibilidade de que esta peça esteja incorretamente atribuída a outro compositor. "Estamos confiantes de que agora podemos apresentar uma peça inteiramente nova e cativante criada pelo jovem Mozart", declarou ele.

A nova edição do catálogo Köchel não apenas lançou luz sobre os talentos musicais de Mozart, como também sobre seus papéis de comissão operística e de ensino. O catálogo inclui peças que Mozart foi contratado para aperfeiçoar óperas de outros compositores, além de seu trabalho como tutor. Pela primeira vez, os materiais de ensino de Mozart foram catalogados sistematicamente na nova edição do catálogo. A "Serenata em Dó" de Mozart será revelada e apresentada neste sábado na Ópera de Leipzig.

