- Destruição grave relacionada com incêndio na fábrica de Munique.

Um incêndio em uma empresa em Munique é suspeito de ter causado danos em sete dígitos. Além de vários caminhões e uma miniexcavadora, o incidente engolfou chamas na madrugada de uma segunda-feira, segundo autoridades. Felizmente, não houve vítimas. O incêndio é suspeito de ter sido ateado intencionalmente e a divisão de investigação criminal está ativamente investigando a origem do fogo e pedindo informações a potenciais testemunhas oculares.

As autoridades enviaram mais policiais ao local para manter a ordem e coletar provas. É importante que qualquer transeunte que tenha testemunhado qualquer atividade suspeita antes do incêndio entre em contato com a polícia.

