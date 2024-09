Destruição generalizada nas ruas do Líbano após dias de ataques aéreos israelenses

O líder do grupo pró-iraniano, Hassan Nasrallah, supostamente foi eliminado na sexta-feira durante uma série de intensos bombardeios, marcando o início de quase 48 horas de ataques aéreos ininterruptos. Vários comandantes de alto escalão e oficiais, além de civis, também perderam a vida ao lado de Nasrallah.

Mais de 24 horas após o corpo de Nasrallah ter sido supostamente encontrado em um crater criado pelas explosões, não houve nenhum anúncio sobre seu funeral – uma ocorrência incomum na tradição islâmica, que geralmente chama por um enterro imediato.

Além disso, o grupo ainda não nomeou um novo secretário-geral, rompendo tradições e expectativas de que eles compartilhariam prontamente detalhes de seu plano de sucessão após a morte de Nasrallah.

Essa situação levou muitos a suspeitarem que o grupo xiita libanês Hezbollah, que havia influenciado significativamente o cenário político do Líbano por décadas, havia basicamente deixado de existir. Os ataques israelenses supostamente não apenas atingiram o topo da liderança do grupo, mas também possivelmente todos os seus planos de reserva, destacando a profundidade da infiltração de Israel nas fileiras do Hezbollah.

"É uma mentira. Não há prova definitiva de que ele está morto," afirmou Hassan, um apoiador do Hezbollah, com os olhos cheios de lágrimas enquanto se apoiava em uma motocicleta estacionada. "Ele vai aparecer em breve e nos dará uma surpresa."

Abu Mohamad, um homem xiita de meia-idade que foi forçado a deixar sua casa no sul do Líbano e agora ocupa um espaço em uma calçada de Beirute, expressou sua crença: "Seja ele vivo ou morto, Nasrallah vive em nós para sempre. Continuaremos seu caminho e eventualmente voltaremos para casa."

Nasrallah inspirou emoções intensas entre os libaneses, sendo ao mesmo tempo reverenciado e detestado em igual medida. No entanto, as repercussões de sua morte causaram uma grande agitação no cenário político do Líbano e trouxeram caos para seu povo.

De acordo com as autoridades libanesas, cerca de 1.100 pessoas foram mortas e aproximadamente 1 milhão foram deslocadas como resultado da campanha de bombardeios da Israel, que começou na segunda-feira passada em retaliação aos ataques de foguetes do Hezbollah que seguiram o ataque do Hamas em 7 de outubro.

As aldeias fronteiriças do Líbano também foram evacuadas, deixando cerca de 100.000 residentes sem lar devido aos ataques israelenses. Apesar disso, o Hezbollah prometeu continuar lançando foguetes através da fronteira "até o fim da ofensiva de Israel em Gaza."

Grande parte dos densamente povoados subúrbios do sul agora está devastada. Os deslocados procuraram refúgio nas partes relativamente prósperas e não danificadas do oeste de Beirute, montando acampamentos em calçadas, parques, escolas, igrejas e mesquitas.

Colchões e roupas de cama para famílias deslocadas cobriram a Corniche, o famoso calçadão à beira-mar de Beirute conhecido por suas vistas do leste do Mediterrâneo contra o pano de fundo de montanhas verdejantes.

Enquanto as bombas israelenses atingiam a parte oeste da capital na sexta-feira, as ruas de Beirute estavam cheias de pessoas durante a noite. Alguns dos deslocados conversavam na calçada, enquanto alguns dormiam em bancos de parque. Bebês e crianças pequenas eram embalados por suas mães, e crianças perambulavam pelas ruas em seus pijamas, vagueando aleatoriamente entre os carros estacionados.

Na rua Hamra, uma multidão reuniu-se fora de um prédio abandonado, causando um engarrafamento. Um homem empurrou com força a grade de ferro para baixo, permitindo que uma multidão de deslocados entrasse em busca de abrigo.

Eram 3h. A morte de Nasrallah – embora não confirmada por seu grupo – havia ocorrido recentemente, e seus apoiadores estavam determinados a mostrar uma cara corajosa.

"Estamos bem! Tenho certeza de que nossa casa está bem. Não há nada com que se preocupar," disse uma mulher idosa para um grupo reunido ao seu redor.

No entanto, dias depois, o medo é mais onipresente. Muitos dos deslocados do Líbano perderam entes queridos, mas sua tristeza é muitas vezes ofuscada pela necessidade urgente de encontrar abrigo e comida. Aqueles não atingidos pelo bombardeio devem enfrentar um futuro incerto após a morte de Nasrallah e de seus líderes sêniores.

O Patriarca da Igreja Maronita, Bechara Boutros al-Rahi, descreveu a morte de Hassan Nasrallah como "um ferimento que perfurou o coração do Líbano" durante uma missa de domingo. Rahi, um crítico do Hezbollah, havia anteriormente criticado o Hezbollah por arrastar o sul do Líbano para o conflito com seus ataques de foguetes e drones através da fronteira com Israel. O Hezbollah manteve seu compromisso de continuar atacando a fronteira sul de Israel "até o fim da ofensiva de Israel em Gaza."

Rahi também condenou "a cultura da morte que não trouxe nada além de vitórias imaginárias e derrotas vergonhosas para nosso país."

Os principais adversários sunitas de Nasrallah também condenaram sua morte. "A morte de Hassan Nasrallah lançou o Líbano e a região em uma nova fase de violência. Foi um ato covarde que condenamos veementemente," disse o ex-primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, em uma postagem nas redes sociais.

"Tivemos numerous discordâncias com Nasrallah e seu partido, e nossas reuniões foram poucas e distantes entre si. No entanto, o Líbano serve como lar para todos, e nestes tempos desafiadores, nossa unidade e solidariedade permanecem cruciais," continuou Hariri.

O sistema de divisão de poder do Líbano tem frequentemente resultado em conflitos internos, paralisia política e até violência. No entanto, Israel, percebido como um estado inimigo pelo Líbano, tem historicamente manages to temporarily unite the fractured nation.

No meio deste último conflito, o povo em geral, em busca de refúgio, acabou pagando o preço. Esta nova batalha deixou sua marca no coração da Praça dos Mártires de Beirute, onde um grande cartaz declara desafiadoramente: "Beirute não vai desmoronar." Nesse cenário, jovens descalços e famílias se deitam em esteiras recolhidas. Uma senhora idosa, forçada a abandonar sua casa e posses, foi encontrada vendendo caixas de lenços.

Estamos essencialmente acampados nas calçadas devido à falta de opções, comentou Umm Fawzi do sul de Beirute. "Juro solenemente que quando fugimos, não levamos nada além das roupas nas nossas costas. Nossa vizinhança estava deserta de quaisquer habitantes restantes."

Charbel Mallo, da CNN, contribuiu com informações de Beirute.

Apesar do caos e da incerteza que seguiram a suposta morte de Nasrallah, o grupo pró-iraniano Hezbollah continua a exercer sua influência no Oriente Médio, frequentemente entrando em conflito com potências mundiais por disputas territoriais e ideologias políticas.

O mundo assiste com o fôlego suspenso enquanto o Líbano navega por esse período tumultuado, esperando por uma resolução pacífica que preserve a rica herança cultural do país e proteja sua população vulnerável.

Leia também: