Desportos perdidos dos Jogos Olímpicos de inverno: Esquiadores de velocidade queimando neve e pele

É certo que as travagens e as curvas terão limitado a velocidade máxima possível do carro, mas Verstappen - e a F1 - personificam o auge da velocidade dos desportos motorizados numa indústria multibilionária.

E, no entanto, armados apenas com dois esquis, tecidos de esqueleto e um capacete digno de uma digressão de regresso dos Daft Punk, há humanos a descer as encostas das montanhas mais depressa do que um carro de F1.

Pestaneje e não os verá, alguns dos seres humanos não motorizados mais rápidos do planeta - os esquiadores de velocidade.

Cair com estilo

Em 2016, o italiano Ivan Origone desceu em flecha uma pista da estância La Forêt Blanche, em França, registando uma média de 254,958 kmph (158,42 mph) nos seus últimos 100 metros e estabelecendo um novo recorde mundial.

Para se ter uma ideia, a Federação Mundial de Desportos Aéreos afirma que a velocidade terminal do corpo humano em queda livre, numa posição estável e de cabeça para baixo, se situa entre os 240 e os 290 km/h (149,13 e 180,2 mph) - os esquiadores de velocidade estão efetivamente a cair a pique no céu.

Sem surpresa, estas descrições ditam que, embora o esqui em geral seja extremamente popular, o esqui de velocidade é uma vocação de nicho - especialmente para os esquiadores britânicos, dada a relativa falta de picos nevados nas montanhas.

No entanto, Jan Farrell, o esquiador de velocidade mais bem sucedido do século na Grã-Bretanha, é a exceção à regra.

Vencedor da Taça do Mundo da Federação Internacional de Esqui (FIS) na categoria Velocidade 2 em 2014, Farrell tinha a vantagem, em relação aos outros esquiadores de velocidade britânicos, de ter vivido em Espanha durante 32 anos.

A Espanha pode não ser o "paraíso dos esquiadores" para muitos, mas com 35% do país montanhoso e 32 estâncias de esqui, Farrell, com seis anos de idade, ficou viciado desde a sua primeira aula em Gavarnie, França.

"Quando era criança, era a minha forma natural de esquiar - apontar em linha reta e descer a colina, como muitas crianças, penso eu", disse Farrell à CNN Sport.

Quanto maior é o esquiador, mais rápido ele cai

Uma carreira internacional de nove anos levou Farrell a atravessar o mundo, seguindo o circuito bienal da Taça do Mundo FIS em Andorra, Canadá, França, Finlândia e Suécia, bem como viajando todos os meses para Munique para treinar.

Quando não estava a voar - tanto literal como figurativamente - Farrell estava no ginásio, seguindo um extenuante plano de condicionamento físico olímpico 300 dias por ano.

Levantamento de pesos, agachamentos e deadlifts constituíam a espinha dorsal de um programa concebido para construir músculos densos. Enquanto os jóqueis que andam a cavalo procuram manter-se o mais leves possível, os atletas dos esquis de velocidade maximizam a força e o peso - embora não sem limites.

"A aerodinâmica é fundamental, por isso não se pode ser apenas grande - tem de se ser compacto e flexível", disse Farrell. "Temos de ficar numa posição de dobragem apertada e, se tivermos uma barriga grande, isso não é o ideal.

"Por isso, é preciso pesar muito, mas também é preciso ter músculos fortes, porque temos de nos adaptar ao terreno e esquiar na colina, e temos de ser muito fortes e precisos numa gama de movimentos muito reduzida.

"Se desceres como um bloco, não serás muito rápido."

Bater e queimar

O condicionamento de força também serve outro objetivo de importância vital - sobreviver a acidentes.

Os perigos dos desportos motorizados não precisam de ser descritos, mas, no mínimo, os condutores estão vestidos para minimizar os danos. O macacão do piloto de F1 da McLaren, por exemplo - feito de uma fibra resistente ao calor e às chamas - pode resistir à exposição ao fogo direto durante 15 segundos, apoiado por botas e luvas resistentes às chamas.

Os esquiadores de velocidade não têm essa proteção. Com vestuário concebido para a velocidade e apenas para a velocidade, as lesões causadas por acidentes podem ser horríveis.

Concussões, braços e pernas partidos - os diagnósticos são infinitos, mas a queimadura por fricção é a lesão mais comum.

Em 2016, durante um treino para o Campeonato do Mundo em França, Farrell despistou-se a 216 km/h (134,2 mph) e começou a derrapar durante cerca de 1.150 pés - mais de três campos e meio de futebol - deixando-o com queimaduras de segundo grau.

Mais frequentemente causadas pela exposição direta ao fogo e à água a ferver, as queimaduras de espessura parcial podem ser extremamente dolorosas, mas, incrivelmente, Farrell voltou às pistas um dia depois.

Fator medo

Com o tempo, as queimaduras sararam, mas as cicatrizes psicológicas perduraram.

Outrora imperturbável e sem nunca se ter despenhado a uma velocidade tão grande, quase de um dia para o outro a confiança de Farrell foi abalada - uma questão crítica numa disciplina com pouca margem para dúvidas.

"Digo sempre que a minha principal lesão foi a minha confiança", disse Farrell. "Eu era muito bom a não me despistar e a não ter medo - depois disso, tudo mudou.

"A maior parte de nós que sofremos um acidente demora algum tempo a regressar. Demorei mais de uma época e tive de fazer formação psicológica e repensar a minha forma de esquiar."

Embora esquiar de forma demasiado agressiva - "deixar os esquis flutuarem demasiado" - seja uma das causas dos acidentes, esquiar de forma demasiado conservadora pode, paradoxalmente, ser igualmente inseguro.

O objetivo do esqui de velocidade, explica Farrell, é desassociar a parte superior e inferior do corpo - separando-se para permitir que as suas pernas relaxem e deixem os esquis fazerem o trabalho.

O medo e o pensamento excessivo podem ter consequências devastadoras, e Farrell dedicou mais de um ano de trabalho a resolver estes problemas.

"É preciso voltar atrás e rever toda a atitude do porquê de estarmos a fazer isto, o que nos assusta e o que nos faz ir depressa", explicou Farrell.

"Foi um processo muito interessante em que fiquei a conhecer-me muito melhor como ser humano."

Vocação para os Jogos Olímpicos?

Demónios vencidos, Farrell regressou à competição durante vários anos antes de anunciar a sua retirada "temporária" do desporto de elite no início de 2021 - citando o desejo de passar tempo com as suas duas filhas pequenas como uma motivação fundamental para a sua decisão.

Ajustando-se às suas pernas de esquiador antes de muitos terem dado os primeiros passos, a dupla já está a caminho de ser excelente esquiadora, mas será que poderão seguir as pegadas do pai no esqui de velocidade?

"Espero que não", responde Farrell.

"Eles podem jogar ténis, nadar ou algo do género. Algo que envolva neve, mas no seu formato líquido - como na água."

Os compromissos paternais de Farrell preenchem o que já é uma agenda sobrecarregada, complementando o seu papel na Comissão de Atletas da FIS, o seu trabalho privado como tutor de jovens esquiadores de velocidade de elite que procuram entrar no desporto e o seu trabalho de caridade para ajudar crianças com deficiência a esquiar.

Enquanto Farrell trabalha para melhorar a reputação da disciplina, o auge dos eventos de desportos de neve aproxima-se com os iminentes Jogos Olímpicos de inverno de 2022 em Pequim - Jogos que não terão o esqui de velocidade como protagonista.

O desporto participou apenas uma vez nos Jogos Olímpicos de inverno - como prova de demonstração masculina e feminina em Albertville, em 1992 - e Farrell acredita que, embora exista potencial, o esqui de velocidade precisa de "fazer o trabalho de casa" antes de ser viável um regresso oficial.

Farrell destaca os paralelos com os saltos de esqui, uma prova que faz parte do programa dos Jogos desde a sua criação em 1924 e que continua a ser uma faceta popular da programação, apesar da sua relativa escassez nas actividades diárias dos esquiadores.

"Tem definitivamente todos os valores atléticos, atratividade e espetacularidade - é muito apresentável para os Jogos Olímpicos de alto nível", explica Farrell.

"Penso que o desporto precisa de fazer o seu trabalho de casa primeiro - conseguir mais seguidores e mais atletas.

"Toda a gente sai e gosta de esquiar rápido, mas o esqui de velocidade é uma coisa completamente diferente - tem definitivamente tudo o que é necessário para os Jogos Olímpicos em teoria - agora, a base desportiva real precisa de crescer."

Até esse dia, Farrell tem de trabalhar e ser pai, para além de redescobrir uma alegria há muito perdida de esquiar apenas por diversão.

A questão é: ele sente falta da velocidade?

"Não, acho que não", responde Farrell, referindo-se aos amigos da F1. "Eles não conduzem muito depressa nas estradas públicas - são todos condutores muito cautelosos e descontraídos."

Após anos em queda livre, Farrell está a desfrutar da vida na faixa lenta.

