Desordem e agitação no US Open perturbaram os profissionais de ténis

Estrelas do tênis passam horas extras no US Open, frequentemente trabalhando além da meia-noite. Poucos espectadores conseguem acompanhar seu ritmo, já que a saúde dos atletas sofre. A tensão é significativa, especialmente devido à imprevisibilidade do esporte. Alexander Zverev detém um título controverso.

O italiano Jannik Sinner desfrutou da vibração emocionante de Nova York. À meia-noite, ele foi aplaudido pelos fãs sob os refletores no estádio Arthur Ashe por chegar às quartas de final do US Open. "Isso é incrível", exclamou. A energia noturna no maior estádio de tênis do mundo é algo especial. No entanto, também pode ser bem diferente. Quando a chinesa Zheng Qinwen recentemente encerrou o último jogo feminino do US Open às 2h15, apenas alguns poucos fãs remainedo estádio.

A comunidade do tênis vem discutindo há muito tempo os efeitos ilógicos e prejudiciais dos turnos de trabalho intermináveis. Os organizadores de Nova York esperavam abordar essa questão com uma nova regra. No entanto, Alexander Zverev também encerrou seu jogo da terceira rodada após as 2h, tornando-se o segundo jogo mais tarde da história do US Open. Ex-jogadores e a união dos jogadores estão preocupados.

"O agendamento do tênis é uma bagunça absoluta", resmungou o recentemente aposentado jogador britânico Andy Murray. "É vergonhoso ver jogos indo até 2, 3 ou 4h da manhã." Ele concluiu sua crítica com um chamado à ação para as organizações profissionais e os organizadores dos Grand Slams: "Resolvam isso."

Nova Regras Não Aplicadas

Este ano, os organizadores do US Open introduziram uma nova política de horário. Se um jogo não começou às 23h15 devido a um jogo anterior, ele pode ser transferido para outro court. "Acho que é um bom começo", disse a estrela americana Coco Gauff, que havia reclamado anteriormente de jogos tarde: "Acredito que não é saudável e não é justo para aqueles que têm que jogar tão tarde porque bagunça sua agenda."

No entanto, a nova regra ainda não foi implementada em Nova York - o jogo da terceira rodada de Aryna Sabalenka começou após a meia-noite, às 00h07, após seu pedido para jogar no estádio Arthur Ashe em vez de uma arena menor. "As decisões devem ser tomadas mais cedo sobre quando os courts são mudados. Precisa haver mais previsibilidade sobre quando os profissionais jogam", disse Romain Rosenberg da união dos jogadores PTPA.

De acordo com os dados da PTPA, o número de jogos noturnos nos Grand Slams dobrou desde 2018. A chance de um jogador se machucar durante um jogo tarde é 25% maior. "A saúde dos jogadores deve ser dada mais importância", exige Rosenberg. "Não é surpresa que os jogadores se retirem dos torneios, fiquem exaustos e se machuquem. A fadiga física e mental é real."

Zverev no jogo mais tarde

Quando os profissionais em Nova York jogam até 2h da manhã, eles geralmente não vão para a cama até 5h após os tratamentos, aparições na mídia e a viagem para Manhattan. Mas pode ser ainda mais tarde. Neste ano do Aberto da França, um jogo de cinco sets entre Novak Djokovic foi até 3h07. O recorde do jogo mais tarde da história do tênis é mantido por Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis, que jogaram até 4h34 na final do Aberto da Austrália de 2008. Alexander Zverev participou do jogo mais tarde da história, que durou até 4h55, em Acapulco, México.

"Não preciso de mais recordes", brincou o nativo de Hamburgo após sua folga noturna no US Open. "Talvez as sessões noturnas pudessem começar mais cedo. Mas você não tem controle sobre isso. Os jogos anteriores foram longos. Não há muito que o torneio possa fazer sobre isso, e não é justo culpar ninguém."

Os organizadores argumentam que já é difícil para os espectadores de Nova York chegarem ao local no leste de Queens às 19h devido ao trabalho. A sessão noturna começa com dois jogos iniciados em dois courts. O US Open se orgulha de garantir a igualdade de gênero na programação, ao contrário do Aberto da França. "É parte do apelo", disse Lew Sherr, CEO da Associação de Tênis dos EUA. "É algo que nossos fãs amam", ele acrescentou, se referindo ao apelido de Nova York. "É a cidade que nunca dorme." Nem mesmo durante o tênis.

As discussões em andamento na comunidade do tênis destacam as preocupações sobre o impacto dos jogos noturnos na saúde dos jogadores durante os torneios do Grand Slam, como o US Open. Fãs e ex-jogadores, incluindo Andy Murray, criticaram a programação de jogos que frequentemente vão até 2, 3 ou 4h da manhã.

