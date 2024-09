Designada como a comunidade mais atraente para 2024, segundo a Time Out.

Este é o conceito por trás da mais recente coleção da lista global do criador de listas de tempo livre Time Out, que apresenta os "cantos mais descolados" do mundo. Enquanto os principais pontos turísticos de uma cidade geralmente estão lotados de turistas, esses locais menos frequentados dão aos turistas a chance de agir como locais por um tempo.

Os locais listados pelo Time Out podem não ser partes bem conhecidas de uma cidade, mas valem a pena visitar devido à sua "cultura, espírito comunitário, vida noturna, comida e bebida", como explica o Time Out.

Para gerar as classificações de 2024, a equipe global de editores e escritores do Time Out apresentou suas sugestões, que foram então analisadas de acordo com critérios como a "efervescência local" da área.

Liderando a lista está o animado bairro de Notre-Dame du Mont, em Marselha, França, famoso por sua arte de rua e vida noturna. É um lugar onde "todos se conhecem e se ajudam", segundo os proprietários do estabelecimento local Razzia.

“Ele está sempre mudando. As lojas são autênticas, assim como as pessoas que trabalham e moram aqui”, disseram os proprietários da Razzia, Axelle Poittevin e Thomas Benayoun, ao CNN Travel, acrescentando "viva Notre-Dame du Mont!"

A Razzia é um dos vários estabelecimentos do Notre-Dame du Mont destacados pelo Time Out. Entre os outros negócios destacados está a livraria Histoire de l'œil, uma instituição do bairro há quase duas décadas.

“Nossa livraria tem 19 anos e vimos o bairro mudar muito, e isso é ótimo”, disse o proprietário Nadia Champesme ao CNN Travel. “Notre-Dame du Mont é realmente um lugar legal para viver e fazer compras.”

Marie Dijon, proprietária do restaurante Caterine - mencionado pelo Time Out por sua "excelente brocheta de polvo" - cresceu no bairro.

“Este é o bairro onde tudo acontece”, disse Dijon ao CNN Travel, acrescentando que a diversidade cultural de Notre-Dame du Mont contribui para seu charme.

Encontrando o equilíbrio entre o autêntico e o popular

Em segundo lugar na lista do Time Out está Mers Sultan, em Casablanca, Marrocos, elogiado pelo Time Out por sua autenticidade artística ("ainda é real, sem uma única cafeteria ou tendência à vista", como diz o Time Out).

Enquanto isso, Pererenan, em Bali, Indonésia, fica em terceiro lugar, graças ao que o Time Out chama de "praias perfeitas, cafés aconchegantes, lojas excêntricas e um certo charme descontraído, livre de barulho e trânsito".

O bairro dos EUA com a maior classificação é Kerns, em Portland, Oregon - escolhido por sua sensação de cidade pequena e completando a lista dos cinco primeiros do Time Out. Enquanto isso, o bairro de Stokes Croft e St Paul's, em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, fica em sexto lugar.

O morador de Bristol Alex Egge disse ao CNN Travel que Stokes Croft e St Paul's "capturam o espírito distintivo e rebelde da cidade", acrescentando que as lojas de segunda mão do bairro também são um destaque.

“É ótimo ver [Stokes Croft e St Paul's] no top 10 e ficar feliz por St Paul's ter sido mencionado, já que tem uma grande população afro-caribenha e um carnaval anual que toma conta da cidade”, disse Egge ao CNN Travel.

Interessantemente, o Príncipe Real, em Lisboa, aparece na lista do Time Out no oitavo lugar, seis anos após aparecer na lista em 2018.

“Não há regra contra um bairro aparecer várias vezes”, disse Grace Beard, editora de viagens do Time Out, ao CNN Travel. “Esta lista deste ano é uma mistura de distritos surpreendentes e pouco conhecidos que só agora alcançaram seu momento e bairros 'legais' historicamente experientes em um renascimento. O Príncipe Real é um exemplo perfeito do último e prova como os bairros se adaptam e evoluem sem perder sua identidade”.

Os 10 bairros mais legais do mundo segundo o Time Out em 2024

Notre-Dame du Mont, Marselha, França Mers Sultan, Casablanca, Marrocos Pererenan, Bali, Indonésia Seongsu-dong, Seul, Coreia do Sul Kerns, Portland, EUA Stokes Croft & St Paul’s, Bristol, Reino Unido Chippendale, Sydney, Austrália Príncipe Real, Lisboa, Portugal Glória, Rio de Janeiro, Brasil Windsor, Melbourne, Austrália

Esses locais menos conhecidos listados nas classificações de 2024 do Time Out são perfeitos para viajantes que querem mergulhar na cultura local, já que oferecem experiências únicas em termos de espírito comunitário, vida noturna, comida e bebida.

