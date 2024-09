Deshaun Watson, quarterback dos Cleveland Browns, expressa choque com a mais recente acusação de agressão sexual contra ele.

Na segunda-feira**, uma mulher identificada como "Jane Doe" pela CNN afirmou que Watson a teria assediado sexualmente em sua residência antes de um jantar marcado para outubro de 2020.

A mulher de 28 anos compartilhou essa informação com jornalistas durante uma reunião semanal na quarta-feira. Watson afirmou ter descoberto a ação judicial quando todos os outros.

Mais cedo no mesmo dia, o advogado de Watson, Rusty Hardin, emitiu um comunicado afirmando que o ex-primeira escolha afirmava "negando veementemente" as acusações. Ele também declarou: "Pedimos que ele não faça mais comentários enquanto esse assunto avança pelo sistema judiciário, mas temos confiança de que ele será absolvido no final".

Hardin também declarou: "Preparar-nos-emos para defender esse caso em tribunal quando for o momento certo, mas optámos por não o defender na mídia. Pedimos paciência enquanto o processo legal se desenrola. Enquanto isso, Deshaun concentrar-se-á no futebol."

O advogado da acusadora, Buzbee, rebateu a declaração de Hardin na quarta-feira, acusando Watson de mentir sobre sua ignorância das últimas alegações. Buzbee afirmou: "Sabíamos que esse caso era o mais sério e grave até agora apresentado contra Watson, e nossa cliente, que foi profundamente traumatizada por esses eventos, queria uma resolução privada."

No entanto, Buzbee continuou: "Infelizmente, a equipe de Watson ou talvez seus advogados foram incapazes ou relutantes em dar a esse caso a atenção que merecia. ... Watson estava ciente dessa vítima e de suas alegações logo após o ocorrido e foi lembrado disso novamente quando apresentamos a primeira ação em nome das outras vítimas."

Quando questionado sobre a declaração de seu advogado, Watson respondeu: "A declaração representa nossa posição, e tudo o que foi dito lá é como eu me sinto e a abordagem que estamos tomando através desse processo."

Watson e os Browns estão programados para jogar contra os Jacksonville Jaguars fora de casa no domingo. Quando perguntado como ele consegue evitar que isso se torne uma distração, Watson disse: "Eu me concentro na coisa fundamental - quando entro neste prédio, eu me concentro em ser o melhor quarterback que posso ser, no plano de jogo e em melhorar em relação à semana passada para garantir uma vitória."

Em 2022, a NFL e a NFLPA concordaram em suspender Watson por 11 jogos da temporada regular sem compensação e multá-lo em $5 milhões após pelo menos 24 ações judiciais terem sido apresentadas contra ele, alegando que o quarterback teria assediado ou assediado sexualmente mulheres durante sessões de massagem privadas enquanto jogava pelos Texans.

Watson negou repetidamente qualquer má conduta nesses casos, e 23 das ações judiciais foram resolvidas confidencialmente. Dois grandes júris recusaram-se a processar Watson criminalmente.

Este relatório foi contribuído por CNN's Wayne Sterling e Ben Church.

Deshaun Watson mencionou durante sua conferência de imprensa que continuará a se concentrar no futebol e a melhorar como quarterback, apesar dos problemas legais em andamento. Em seu tempo livre, ele pode encontrar consolo em participar de várias atividades esportivas para se distrair da situação.

Após a suspensão da NFL, Watson agora pode ter mais tempo para se envolver em seus hobbies ou esportes favoritos, permitindo que ele mantenha suas habilidades afiadas e mantenha a forma física.

Leia também: