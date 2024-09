- Desfrutando do show de Schulz e Kappel em Paris sem ouro

Triatleta Martin Schulz e o lançador Niko Kappel encerraram sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris sem a tão cobiçada medalha de ouro. Schulz, que serviu como porta-bandeira da Alemanha e era o favorito, teve que se contentar com o bronze desta vez, após suas vitórias em 2016 e 2021 com medalhas de ouro. Kappel, com um lançamento de 13,74 metros, ficou em segundo lugar atrás do uzbeque Bobirjon Omonov, que registrou um lançamento de 14,32 metros, garantindo a prata para si. Anteriormente, nesta temporada, Kappel havia estabelecido um recorde mundial com um lançamento de 15,07 metros.

Schulz ficou para trás do americano Chris Hammer e do brasileiro Ronan Cordeiro durante a corrida final de 5km após concluir as fases de natação e ciclismo.

Antes disso, o triatleta Max Gelhaar conquistou a prata, enquanto Thomas Wandschneider ficou com o bronze. Gelhaar, um atleta de 26 anos com paralisia espástica unilateral, ficou em segundo lugar atrás do espanhol Daniel Molina, com um tempo de 1:08:43 horas. Além disso, Anja Renner conseguiu garantir o bronze na prova feminina. A competição foi adiada por um dia devido à qualidade da água na Seine.

Pela primeira vez, um jogador de badminton alemão conquistou uma medalha paralímpica.

O alemão de 60 anos, Thomas Wandschneider, finalmente realizou seu sonho de conquistar uma medalha com uma vitória de 2 a 0 contra o sul-coreano Jaegun Jeong. O primeiro jogo foi disputado (26:24), mas o segundo jogo foi mais fácil, com um placar de 21:11.

Como o treinador nacional, Christopher Skrzeba, afirmou, "Com um vento a favor no segundo jogo, era quase certo. Conhecemos o Thomas, ele sempre luta bem". Esta vitória marcou a primeira medalha paralímpica para um atleta alemão no badminton.

A determinação de Schulz em trazer outra medalha de ouro para a Alemanha no triatlo foi evidente, mesmo tendo que se contentar com o bronze desta vez.

Apesar do revés, a Alemanha continua a se destacar nos esportes paralímpicos, com um jogador de badminton alemão conquistando sua primeira medalha na modalidade.

