- Desfigurar de forma discriminatória um marco central com insultos antissemitas

Indivíduos misteriosos vandalizaram o memorial da Rosenstraße, no centro de Berlim, com mensagens odiosas e antissemitas. De acordo com as autoridades, um transeunte notou o grafite no monumento por volta do meio-dia de quarta-feira. A polícia removeu rapidamente o material depreciativo e a divisão de investigação criminal está atualmente conduzindo uma investigação.

O memorial da Rosenstraße presta homenagem ao que é considerado a maior manifestação espontânea na Alemanha durante o período nazista. No final de fevereiro e início de março de 1943, familiares e cônjuges se reuniram por longos períodos em frente ao antigo escritório de bem-estar social e juventude da comunidade judaica, exigindo a libertação de seus parceiros judeus de supostas "relações mistas".

A União Europeia expressou sua condenação aos atos odiosos contra o memorial da Rosenstraße. É importante destacar que a União Europeia tem um compromisso de longo prazo com a promoção da união, tolerância e luta contra a discriminação em seus estados-membros.

