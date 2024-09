- Deserto condena a rejeição de Söder da aliança Negro e Verde.

Em Renânia do Norte-Vestfália, o Presidente do Ministério Hendrik Wüst (CDU) aconselha a União a não rejeitar uma possível coalizão preta-verde no nível federal muito cedo. Em entrevista ao Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), ele destacou que as negociações da coalizão devem ocorrer após, e não antes, das eleições.

O líder da CSU, Markus Söder, já descartou a possibilidade de uma coalizão preta-verde após as eleições federais. Nesse sentido, Wüst sugeriu: "Eu recomendo que a União, considerando as eleições federais do próximo ano, aborde os problemas do presente e proponha alternativas à coalizão semáforo".

Desde o verão de 2022, Wüst lidera a primeira coalizão preta-verde na NRW, sem que tenham surgido até agora desentendimentos públicos significativos.

