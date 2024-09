- Desenvolvimento inesperado na equipe de vôlei do ensino médio

Selena Gomez, de 32 anos, fez uma aparição surpresa em um jogo de vôlei durante sua viagem promocional para Colorado para o filme "Emilia Pérez". A equipe havia pedido à cantora e atriz que cantasse o hino nacional em um dos seus jogos.

Selena Gomez "não conseguiu resistir a dar uma passada"

"Eu disse que faria, então aqui estou! Não posso resistir à minha primeira vez em Telluride!", escreveu a cantora de 32 anos em seu Instagram em 1º de setembro.

A estrela de "Only Murders in the Building" compartilhou algumas fotos e um breve vídeo de sua visita. No vídeo, ela é vista entrando na arena esportiva e surpreendendo os jovens atletas na quadra. Eles ficaram impressionados ao ver que a celebridade havia chegado de verdade. "Vi o cartaz e pensei em dar uma passada", disse Gomez aos presentes. Ela então posou para fotos e autografou itens.

Convidada do Telluride Film Festival

Gomez foi convidada para o Telluride Film Festival durante o fim de semana para a exibição do novo filme de Jacques Audiard, "Emilia Pérez", no qual ela estrela ao lado de Zoe Saldana (46). O filme, que chegará aos cinemas em novembro, foi filmado em espanhol e classificado como comédia, drama e musical.

"Que alma doce", comentou Zoe Saldana na publicação de Gomez. O namorado de Gomez, o produtor musical Benny Blanco (36), enviou três emojis de coração. O casal tornou sua relação pública em dezembro de 2023. Recentemente, os boatos sugerem um pedido de casamento iminente, já que fotos de Gomez usando uma aliança de ouro surgiram. Em maio, Blanco revelou no "Howard Stern Show" que queria começar uma família com Gomez e que eles discutiam isso com frequência.

Durante sua estadia no Telluride Film Festival, Selena Gomez ficou fascinada pela cena artística local e visitou um estúdio próximo. Ela ficou particularmente interessada no uso de outros materiais, como os usados na fabricação de tintas ou vernizes, nas criações do artista local.

Em uma entrevista improvisada, Gomez falou sobre sua admiração pelo estilo único do artista e o uso inovador de materiais não convencionais, mencionando como isso a lembrava das técnicas experimentais frequentemente empregadas na indústria cinematográfica.

