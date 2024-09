"Desejo implacável de lucro": Sanders pede redução nos custos do produtor Ozempic

Do ponto de vista ético, incomoda-o saber que manter o custo de Ozempic e Semaglutide (nome genérico de Wegovy) excessivamente alto nos EUA pode resultar na perda evitável de vidas de numerosos americanos? Esta foi a pergunta feita pelo senador Bernie Sanders, que preside o Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado dos EUA, ao CEO da Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jorgensen. Sanders baseou sua preocupação em pesquisas conduzidas por um epidemiologista da Yale.

Jorgensen respondeu expressando o compromisso da Novo Nordisk em garantir que os americanos tenham acesso a seus medicamentos a um preço acessível. Ele também afirmou que não há nada que eles gostariam mais de ver acontecer.

Este intercâmbio marcou a última de uma série de audiências lideradas por Sanders com CEOs de empresas farmacêuticas, abordando os preços excessivamente altos de medicamentos nos EUA – frequentemente mais do que o dobro de outros países prósperos. Notavelmente, o Ozempic da Novo Nordisk, destinado ao controle de diabetes, e seu medicamento irmão, Wegovy, para emagrecimento e redução do risco cardíaco, têm chamado a atenção. Embora esses medicamentos sejam agora utilizados por milhões de americanos, eles permanecem inacessíveis e caros para muitos.

Em abril, Sanders iniciou uma investigação sobre a Novo Nordisk devido ao que ele chamou de preços excessivos desses medicamentos nos EUA. Ele se concentrou no custo comparativo desses medicamentos em outros países, destacando que uma caixa de 4 semanas de Ozempic custa $969 nos EUA, enquanto pode ser comprada por $155 no Canadá, $122 na Dinamarca e $59 na Alemanha. Da mesma forma, o preço de lista de Wegovy é de $1.349 nos EUA, mas na Dinamarca, Alemanha e Reino Unido, custa $186, $140 e $92, respectivamente.

A audiência de terça-feira girou em torno do debate familiar sobre quem é responsável pelos preços mais altos dos EUA – as empresas farmacêuticas que definem os preços iniciais ou os administradores de benefícios farmacêuticos, que negociam descontos nesses preços em troca de cobertura favorável do seguro e acesso aos pacientes.

Jorgensen afirmou que a Novo Nordisk reembolsa aproximadamente 75% de suas vendas de medicamentos através de descontos, reembolsos e taxas, resultando em um preço líquido significativamente menor do que o preço de lista. Ele também argumentou que, quando a Novo Nordisk reduziu os preços de lista no passado, enfrentou penalidades na forma de acesso reduzido aos seus medicamentos devido aos PBMs lucrarem com aqueles preços mais altos.

"Menos pacientes têm acesso aos nossos medicamentos quando baixamos o preço", explicou Jorgensen à senadora Maggie Hassan, D-New Hampshire, após ela lhe pedir para reduzir os preços de lista.

A Pharmaceutical Care Management Association, uma organização que representa PBMs, afirmou que Jorgensen estava tentando transferir a culpa das empresas farmacêuticas que aumentam os custos.

"Os PBMs são as únicas entidades no sistema de saúde trabalhando para minimizar o impacto dos preços excessivos das empresas farmacêuticas em medicamentos para diabetes de alto volume com pouca competição", declarou a associação em comunicado.

Durante a audiência, Sanders anunciou que o comitê havia obtido compromissos escritos dos maiores PBMs para manter o acesso a Ozempic e Wegovy se a Novo Nordisk reduzir os preços de lista. Simultaneamente, o comitê publicou um relatório intitulado "Cobiça, Cobiça, Cobiça", abordando a política de preços da Novo Nordisk.

"Isso é nova informação para mim", disse Jorgensen a Sanders sobre os compromissos dos PBMs durante a audiência. "Qualquer medida que ajude os pacientes a terem acesso a medicamentos acessíveis, estaremos dispostos a examinar".

No entanto, Jorgensen expressou preocupação sobre como isso poderia afetar o acesso dos pacientes se a Novo Nordisk baixar os preços no passado, resultando em seus produtos serem removidos das formulações do seguro.

Os próprios PBMs têm sido criticados por seu papel no preço dos medicamentos, especialmente no custo da insulina. Na semana passada, a Comissão Federal de Comércio processou os três maiores PBMs – CVS Health's Caremark, Cigna's Express Scripts e UnitedHealth Group's Optum Rx – alegando que eles excluíram produtos de insulina de baixo custo da cobertura para lucrar com alternativas de preço mais alto com maiores reembolsos.

"Deixamos os PBMs livres", afirmou o senador Tim Kaine, D-Virgínia, mais tarde durante a audiência de terça-feira, argumentando que, enquanto as empresas farmacêuticas contribuem com a pesquisa e os tratamentos que salvam vidas, os PBMs tiveram um papel significativo no aumento dos preços da insulina.

O senador Roger Marshall, republicano de Kansas e profissional médico, descreveu o Ozempic como um "medicamento milagroso", afirmando: "A Novo Nordisk não é a vilã desta história; eles são um herói".

No entanto, a discussão sobre o acesso à insulina também apontou para Jorgensen, uma vez que a Novo Nordisk é uma das três principais produtoras mundiais de insulina, juntamente com Eli Lilly e Sanofi. Vários senadores abordaram o anúncio recente de Jorgensen de que a empresa deixaria de produzir um tipo específico de insulina, Levemir, de que os pacientes dependem.

"Tomar a decisão de retirar um produto do mercado é uma decisão muito difícil, e preciso explicar a nossa razão por trás disso", afirmou Jorgensen. "No ano passado, reduzimos o preço do Levemir, baixando o preço, apenas para descobrir que os PBMs limitaram o acesso a ele, tornando mais difícil para mais pacientes obtê-lo. ... A triste verdade é que o mercado para Levemir está diminuindo devido aos termos dos nossos contratos".

Jorgensen revelou que a Novo Nordisk entrou em contato com outros produtores do medicamento, mas nenhum deles mostrou interesse em fabricá-lo.

Em resposta à Senadora Tammy Baldwin, democrata de Wisconsin, que questionou a transferência de recursos de produção da Novo Nordisk de produtos de insulina mais antigos para os mais rentáveis Ozempic e Wegovy, Jorgensen garantiu: "nosso compromisso com a insulina permanece inabalável".

O Ozempic poderá enfrentar uma maior competição de preços em breve, já que Jorgensen mencionou em uma declaração escrita que o medicamento provavelmente será elegível para as próximas negociações de preços de medicamentos do Medicare, enquanto produtos concorrentes da Eli Lilly não serão elegíveis por uma década. O Centro de Serviços de Medicare e Medicaid está programado para revelar os nomes dos próximos 15 medicamentos em fevereiro. A primeira rodada de negociações levou a uma queda de 22% no gasto total líquido em 10 medicamentos.

Jorgensen enfatizou o compromisso da Novo Nordisk em melhorar a saúde americana, assegurando que seus medicamentos sejam acessíveis, afirmando: "preferiríamos muito ver nossos medicamentos acessíveis a todos os americanos". Além disso, Sanders destacou o impacto dos preços altos de medicamentos na saúde pública, afirmando: "Preços excessivamente altos para medicamentos salva-vidas como Ozempic e Wegovy são uma crise de saúde pública".

