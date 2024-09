Descobrimos insights essenciais sobre a competição da Liga dos Campeões

O que está rolando? A nova temporada da competição europeia de handebol de maior nível, a Liga dos Campeões, está prestes a começar. Quais equipes alemãs estão envolvidas? Quem são os favoritos? Qual é a estrutura? Onde acontecerão os jogos? Vamos abordar as principais questões em torno do 'Rei dos Showdowns' e do traje de Bob Hanning.

Qual é a história? Conhecida como o torneio de clubes mais influente do handebol europeu, a Liga dos Campeões é onde 16 equipes, incluindo os atuais campeões SC Magdeburg e os vice-campeões Füchse Berlin, lutarão pela respeitabilidade, pelo título e por uma boa quantia em prêmios em dinheiro.

Quanto dinheiro estamos falando? O vencedor levará um milhão de euros, o que pode fazer alguns corações de handebol baterem mais rápido. Cada jogo de grupo renderá um prêmio de 10.000 euros, com um bônus de 5.000 euros por ponto, totalizando 15.000 euros por jogo. Para as rodadas eliminatórias, o prêmio em dinheiro aumenta para 10.000 euros por jogo, mais 7.500 euros por ponto nas preliminares ou 10.000 euros por ponto nas quartas de final. As quatro equipes que avançarem para o Final Four em Colônia poderão embolsar uma boa quantia.

Qual é a estrutura? Ao contrário do futebol, o 'Rei dos Showdowns' no handebol segue o mesmo quadro. Estamos testemunhando 16 equipes enfrentando-se na fase de grupos, divididas em dois grupos de oito. As duas equipes líderes de cada grupo avançam diretamente para as quartas de final, enquanto as equipes classificadas em terceiro a sexto de ambos os grupos participam dos playoffs, semelhante a uma rodada de 16. As vagas restantes para as quartas de final são decididas por esses jogos de playoffs. Os quatro vencedores das quartas de final (após jogos de ida e volta) avançam para o Final Four em Colônia, onde o campeão será coroado em 14 e 15 de junho de 2025, na Lanxess Arena.

Quem são os favoritos? O FC Barcelona é o atual campeão. Com o recordista, que conquistou três de seus doze títulos nas últimas quatro temporadas, espera-se um bom desempenho na próxima temporada. No entanto, o time dinamarquês Aalborg Handbold, agora liderado pelo ex-treinador de Flensburg Maik Machulla e com o armador da DHB Juri Knorr na próxima temporada, é um forte candidato ao título, apesar de ter sido derrotado pelo Barcelona por um gol na final do último torneio.

E os contendores alemães? Como sempre, eles estão na lista dos favoritos. No topo da lista está o SCM, o último campeão alemão no 'Rei dos Showdowns' em 2023, ansioso para retornar à final após a eliminação nas semifinais da temporada passada (contra o Aalborg). Os Füchse também têm uma leve esperança de fazer seu retorno à Liga dos Campeões após uma ausência de 11 anos. A chave para Berlim, liderada pelo recém-coroado Melhor Jogador Mundial de Handebol Mathias Gidsel, é como a equipe menos experiente lidará com o duplo desafio em comparação com Magdeburgo.

Os Füchse iniciam sua campanha na quinta-feira (8:45 PM) com um jogo em casa contra o líder húngaro Veszprem, enquanto Magdeburgo abrirá sua conta no mesmo dia (6:45 PM) contra o time húngaro Pick Szeged. No Grupo B, a equipe liderada pelo treinador mestre Bennet Wiegert também desafiará Barcelona, Aalborg e Kielce. Os Füchse, no que parece ser o Grupo A menos exigente, também enfrentarão Paris St. Germain e Wisla Plock.

Bob Hanning realmente vai usar um smoking? Ainda é um mistério. O descontraído chefe de handebol dos Füchse de Berlim tem mantido silêncio sobre o assunto, prometendo apenas um grande evento para a família Füchse, o que é mais do que os Füchse tiveram na Liga dos Campeões nos últimos 11 anos.

Onde os jogos podem ser assistidos? Os direitos de transmissão são detidos pelo provedor de streaming DAZN, assim como na temporada passada. Todos os jogos das equipes alemãs estarão disponíveis ao vivo lá.

Quais outros eventos esportivos excitantes estão acontecendo? Além da Liga dos Campeões, vários outros renomados torneios esportivos, como a Liga dos Campeões da UEFA de futebol e a EuroLeague de basquete, também estão a todo vapor, proporcionando aos fãs uma abundância de ação esportiva de alto nível.

Além do dinheiro, quais outras vantagens as equipes recebem por participar da Liga dos Campeões? Além dos substanciais prêmios em dinheiro, as equipes que participam da Liga dos Campeões também ganham exposição internacional, permitindo-lhes explorar e recrutar talentos de todo o mundo, melhorando assim sua competitividade geral.

