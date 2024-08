- Descobertos restos mortais em Bellheim - Acredita-se que seja um indivíduo de 84 anos de idade, declarado desaparecido.

Na região de Bellheim, no distrito de Germersheim, a polícia encontrou um corpo feminino. As conclusões preliminares apontam para uma mulher de 84 anos que havia desaparecido há quase duas semanas, segundo as autoridades. O corpo sem vida foi encontrado numa quarta-feira dentro de uma estrutura comercial em operação. Um observador atento entrou em contato com a polícia após avistar uma janela quebrada nas proximidades.

Segundo as autoridades, não há indicações de atividades suspeitas ou crimes. A identidade da falecida ainda não foi confirmada. Uma autópsia foi agendada. Apesar de buscas rigorosas e initially infrutíferas, a residente da casa de repouso não foi encontrada após seu desaparecimento.

O observador que notou a janela quebrada entrou em contato com a Polícia para investigação. Após uma investigação mais aprofundada, a Polícia está conduzindo uma investigação meticulosa sobre o desaparecimento e morte misteriosos da mulher.

