1️⃣ Pesquisa profunda: Investigadores do mar profundo encontraram os destroços de um destroyer da Marinha dos EUA, famoso como o "Navio Fantasma do Pacífico", ao largo da costa da Califórnia. O USS Stewart foi afundado intencionalmente durante um exercício militar em 1946.

2️⃣ Preocupações com segurança: Consumidores estão ficando doentes devido ao uso de ingredientes não verificados. Descubra como uma lacuna regulatória está permitindo que fabricantes evitem a supervisão da FDA.

3️⃣ Temperaturas escaldantes: Milhões no oeste dos Estados Unidos estão suando sob uma onda de calor mortal e historicamente intensa em outubro. Pelo menos 125 lugares, desde a Costa Oeste até os Rochosos, estabeleceram ou igualaram os recordes de todos os tempos para este mês.

4️⃣ Semente antiga: Cientistas fizeram crescer uma espécie de árvore desaparecida usando uma semente de 1.000 anos encontrada em uma caverna perto de Jerusalém. Eles acreditam que esta planta, apelidada de "Sheba", pode ter sido a fonte de um unguento curativo mencionado na Bíblia.

5️⃣ 'Não é maçante!': Os professores Zora e Dave Keffer, não estranhos às explorações do mundo, experimentaram um novo nível de aventuras com a sua mudança do Canadá para uma república da Ásia Central, antiga república soviética. Houve muitas novas experiências.

Assistir isso

💃 Dança real: O Rei Carlos III participou de uma dança samoana durante um recepção que celebrava a diáspora do Commonwealth em St. James’s Palace, em Londres, antes de sua visita ao país.

Principais manchetes

• Garth Brooks acusado de assédio sexual e agressão em uma ação judicial apresentada por sua antiga maquiadora• Harris e Trump fazem campanha em estados-chave à medida que o voto antecipado começa em alguns estados• ** Beirute atingido por ataques aéreos** enquanto Israel promete uma "resposta muito forte" ao Irã

$250.000

💰 Esse é o valor que o editor da Melania Trump solicitou antes de conceder uma entrevista à CNN com a ex-primeira-dama antes de seu próximo memoir.

Confira isso

🇫🇷 Oh, la la! Os designers apresentaram suas últimas peças de moda para a Semana de Moda de Paris, e uma casa de moda apresentou um desfile na frente do famoso castelo da Bela Adormecida no Disneyland. Confira.

O que está em alta

🍿 'Rust' estreia: O filme estréia em um festival de cinema no próximo mês, três anos após a morte acidental da diretora de fotografia Halyna Hutchins em um acidente no set, envolvendo o ator Alec Baldwin.

Quiz time

🏗️ A construção do Jeddah Tower, que será o edifício mais alto do mundo, recomeçou em qual país? A. QatarB. KuwaitC. Arábia SauditaD. Emirados Árabes Unidos⬇️ Continue rolando para ver a resposta.

Destaque esportivo

⚽ Missão cumprida: Lionel Messi marcou dois gols para ajudar o Inter Miami a vencer a Taça dos Torcedores como a equipe da Major League Soccer com o melhor registro da temporada regular.

Boas vezes

🍺 Vamos terminar em um tom alto: Um telespectador da CNN compartilhou o carinho de sua mãe pela cerveja, sorvete e cookies. Veja como o Dr. Sanjay Gupta discute os principais fatores que contribuem para a longevidade.

🧠 Resposta do quiz: C. O trabalho na torre na Arábia Saudita tivera sido temporariamente interrompido por quase sete anos devido a uma operação anti-corrupção em todo o reino.

