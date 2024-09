- Descoberto: restos humanos em incêndio em Laatzen

Um incêndio em um complexo de moradia compartilhada localizado em Laatzen, região de Hannover, resultou na recuperação de uma pessoa falecida por equipes de resposta a emergências. De acordo com um representante da polícia, a identidade da pessoa falecida ainda não foi revelada. Vários andares do prédio foram evacuados. A origem do incêndio, que ocorreu antes do amanhecer de uma segunda-feira, ainda está sendo investigada.

O incêndio intenso causou danos significativos em vários andares do prédio em Laatzen. Os esforços para apagar o fogo envolveram o uso de mangueiras e caminhões de bombeiros, resultando em respingos de água e partículas de fuligem em toda a propriedade.

