Descoberto na Espanha: um dinossauro colossal de pescoço longo, de comprimento impressionante

Em um sítio arqueológico espanhol, Lo Hueco, cientistas desenterraram fósseis. A descoberta de ossos revelou uma nova espécie de dinossauro, oferecendo novas perspectivas sobre a extinção dos gigantes.

Um dinossauro enorme, com cerca de 20 metros de comprimento e pesando impressionantes 15 toneladas, apareceu na Espanha. Este colossal herbívoro viveu há cerca de 75 milhões de anos, segundo pesquisadores espanhóis e portugueses. A chegada do titanossauro foi anunciada na revista "Nature Communications Biology".

Esta nova espécie pode conter insights vitais sobre os dinossauros à beira da extinção há 66 milhões de anos, segundo os cientistas. A descoberta desta espécie na Espanha indica que a Europa, contrário às crenças anteriores, serviu como um centro para ambas as espécies indígenas e estrangeiras de sauropodes durante o período Cretáceo tardio.

Co-autor Francisco Ortega esclareceu que anteriormente se acreditava que quase todos os titanossauros europeus pertenciam ao gênero Lirainosaurus, que se desenvolveu em isolamento na Europa do final do Cretáceo até sua extinção. No entanto, a nova descoberta sugere que os titanossauros migraram para a Europa no final do Cretáceo, compartilhando laços familiares próximos com os dinossauros da Ásia e da América do Norte.

Nome inspirado em "Dom Quixote"

Os fósseis foram descobertos no sítio arqueológico de Lo Hueco, localizado a cerca de 200 quilômetros ao sul de Madrid. De acordo com Ortega, é um dos esqueletos de sauropodes mais completos já encontrados na Europa.

O novo dinossauro batizado recebeu o nome de "Qunkasaura pintiquiniestra". A primeira parte do nome é inspirada na província de Cuenca, onde os fósseis foram encontrados, e "Saura", que está ligada tanto à palavra latina para "lagarto" quanto ao pintor espanhol influente Antonio Saura. O nome "pintiquiniestra" mantém uma referência à figura de uma rainha gigante formidável de "Dom Quixote" de Miguel de Cervantes.

Sítio de Lo Hueco cheio de segredos

Lo Hueco, revelado durante escavações para a linha de trem de alta velocidade da Espanha em 2007, agora é considerado um dos sítios paleontológicos mais importantes da Europa do período Cretáceo Superior. Mais de 12.000 fósseis foram escavados no local, incluindo sauropodes, tartarugas e crocodilos.

Ortega compara Lo Hueco a um livro-texto sobre os sauropodes da Europa do período Cretáceo Superior. Ao estudar os restos, os paleontólogos aspiram a obter mais conhecimento sobre as condições de vida na época. O sítio é um verdadeiro tesouro de segredos ainda não descobertos, de acordo com Ortega. "Estamos cientes da existência de pelo menos mais um espécime em Cuenca".

