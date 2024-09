Descoberta ligação entre uma facção neonazista e as forças policiais da Turíngia.

A investigação da promotoria pública em Gera levou à acusação de vários policiais da Turíngia por supostamente compartilhar informações confidenciais com o grupo neonazi "Knockout 51". O chefe da promotoria, Thomas Riebel, confirmou isso ao portal de notícias t-online. Dez indivíduos foram identificados como suspeitos, com vários policiais sendo absolvidos desde meados de julho, resultando em mais sendo adicionados à lista. Atualmente, procedimentos estão sendo conduzidos contra cinco policiais atuais e um ex-policial, que foi removido do cargo e ainda é acusado de ser membro do grupo. A promotoria pública recusou-se a divulgar detalhes sobre os novos suspeitos.

Documentos governamentais confidenciais também são considerados relevantes em procedimentos relacionados sendo perseguidos pela Procuradoria-Geral da República contra suspeitos de apoiar o grupo, de acordo com o t-online. O Tribunal Federal de Justiça teria considerado que pelo menos um suspeito compartilhou resultados de investigações com base em conversas gravadas. Em meados de julho, os investigadores apreenderam dispositivos de armazenamento de dados durante uma batida para examinar registros de chat.

Semear medo por anos

Em julho, a Câmara de Segurança do Estado do Tribunal Regional Superior de Jena condenou quatro indivíduos como membros do grupo de extrema direita "Knockout 51" a várias anos de prisão. No entanto, a Procuradoria-Geral da República recorreu da sentença ao Tribunal Federal de Justiça. O representante da autoridade de persecução superior exigiu sentenças significativamente aumentadas para os homens, argumentando que "Knockout 51" não é apenas uma organização criminosa, mas também terrorista. O tribunal rejeitou essa avaliação.

As investigações e os depoimentos do julgamento revelaram que os homens condenados instilaram medo em Eisenach por anos, realizando ataques a adversários políticos e policiais, alguns dos quais sofreram ferimentos graves. Os supostos laços próximos do grupo com policiais, referidos como "amigos" ou "bons contatos" nas conversas interceptadas, foram particularmente notáveis. No relatório da Oficina de Proteção da Constituição da Turíngia de 2022, "Knockout 51" é descrito como uma "organização neonazi violenta com objetivos antidemocráticos".

As alegações contra os policiais levantam preocupações sobre a Proteção da Constituição, assegurando que os princípios da Constituição não sejam comprometidos por condutas inadequadas. A Oficina de Proteção da Constituição da Turíngia identificou "Knockout 51" como uma "organização neonazi violenta com objetivos antidemocráticos", destacando a importância de proteger os civis de tais ameaças.

