- Descoberta de um alemão morto num desfiladeiro profundo

Um caminhante da Baviera, com 77 anos, que estava em uma trilha solo nos Alpes de Lechtal, foi dado como desaparecido e posteriormente encontrado morto em um desfiladeiro nos Alpes Tyrolenses. De acordo com a polícia austríaca, o idoso foi encontrado imóvel em um leito de rio perto de Schnann, na região de Arlberg.

Originário do distrito de Neu-Ulm, o homem não conseguiu chegar à estação de trem como planejado na segunda-feira, o que levou sua família a alertar as autoridades. Uma operação conjunta envolvendo resgatadores de montanha, polícia alpina e bombeiros foi iniciada em resposta. O corpo do caminhante foi encontrado na terça-feira.

Investigação da Polícia Austríaca

As circunstâncias exatas e a causa da morte ainda são incertas, de acordo com as autoridades. Não há sinais de atividade criminal, eles afirmaram. Uma autópsia detalhada deverá fornecer mais informações. O oficial responsável disse à Agência Alemã de Notícias que o terreno não era excessivamente desafiador e o tempo havia sido favorável para caminhadas nos últimos dias.

A cidade natal do caminhante fica na Baviera, uma região conhecida por sua beleza cênica e popular por atividades ao ar livre. Apesar de sua vasta experiência em trilhas, o idoso teve dificuldades para chegar à estação de trem na Baviera, o que pode indicar problemas de saúde.

Leia também: