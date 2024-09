Desapontamento no primeiro jogo do líder da defesa: Herbert luta após se juntar ao time do Bayern

Gordon Herbert, o treinador vitorioso da Copa do Mundo, não estava completamente satisfeito. "Não fomos bons arremessadores, podíamos estar afundando no mar", disse o novo treinador do Bayern de Munique, um time com um histórico de dobradinha, após sua vitória de 73-59 contra Chemnitz no jogo de abertura da Bundesliga.

Herbert elogiou a defesa "sólida" do time, que teve um papel importante na vitória, apesar de apenas cinco arremessos de três pontos em 25 tentativas terem encontrado a cesta. "Estamos ainda em evolução", admitiu, apesar da vitória em um jogo difícil ofensivamente.

O CEO do Bayern de Munique, Marko Pesic, foi menos crítico com o desempenho do time. "Foi um esforço concentrado de nossa equipe", resumiu. "Podíamos ter sido melhores, mas nossa defesa hoje foi excelente, suficiente para a vitória. É um sinal positivo porque precisaremos de algum tempo para encontrar o ritmo ofensivo."

O jogo contra Chemnitz foi apenas o início para o Bayern sob o comando do Herbert de 65 anos. Eles pretendem defender seus títulos nacionais e fazer um retorno poderoso internacionalmente após uma temporada decepcionante na EuroLeague no ano passado. O recruta estrela Oscar da Silva liderou o placar com 19 pontos e oito rebotes. "Os caras querem que eu assuma, tenha a bola e então eu preciso justificar a fé deles", afirmou.

Os vencedores da Copa do Mundo do Bayern, Andreas Obst (3 pontos) e Niels Giffey (0), tiveram apresentações discretas, enquanto o novo recruta Johannes Voigtmann, também um vencedor da Copa do Mundo, estava ausente devido a uma lesão. Herbert, que guiou a seleção alemã ao bronze no Campeonato Europeu de 2022 e ao ouro na Copa do Mundo de 2023, substituiu Pablo Laso no comando do Bayern de Munique.

O Bayern tem muito espaço para melhorar na EuroLeague, onde seu objetivo é avançar para os playoffs. Na temporada passada, eles terminaram em 15º lugar com apenas 13 vitórias em 34 partidas.

Herbert sugeriu: "Precisamos trabalhar nossos arremessos de três pontos, já que apenas cinco dos nossos 25 tentativas encontraram a cesta", indicando uma possível área de melhora. Em uma tentativa de segurar a bola, Pesic aconselhou: "Da próxima vez, vamos tentar arremessar com mais precisão, assegurando que a bola não escape em momentos cruciais."

