- Desafios na formação de um governo de coligação na Turíngia

A Alternativa para a Alemanha (AfD) triunfa, a coalizão de esquerda desmorona: Após o notável desempenho da AfD nas eleições estaduais, um complicado processo de formação de governo aguarda na Turíngia. Atualmente, uma potencial aliança entre a CDU, BSW e SPD não é esperada para alcançar uma maioria de assentos na legislatura estadual. Conseqüentemente, eles teriam que incorporar A Esquerda; no entanto, a CDU rejeitou a colaboração com este partido em seu congresso federal.

De acordo com as estimativas da ARD e ZDF, a AfD, liderada pelo presidente estadual Björn Höcke, terminou em primeiro lugar, marcando a primeira vez desde sua fundação em 2013 que a AfD obteve o maior número de votos em uma eleição estadual. A AfD, classificada como uma partido extremista de direita confiável pelo Escritório de Proteção da Constituição da Turíngia, parece improvável que forme uma coalizão, uma vez que todos os outros partidos rejeitaram a possibilidade de trabalhar com ela.

A Esquerda, liderada pelo Presidente do Governo Bodo Ramelow, sofreu grandes perdas e caiu para o quarto lugar. A SPD garantiu um assento na legislatura estadual, enquanto os Verdes não conseguiram. O FDP também não se classificou.

Previsão: Verdes e FDP não conseguem entrar na legislatura estadual

De acordo com as estimativas, a AfD aumentou para 32,9 a 33,2 por cento (2019: 23,4 por cento), enquanto a CDU se fortaleceu para 23,6 a 23,7 por cento (21,7). O BSW entrou na disputa com 15,6 por cento, deixando A Esquerda, com a qual se dividiu, para trás. A Esquerda sofreu uma queda acentuada e agora está em 12,7 a 12,9 por cento (31,0).

Os partidos que compõem o governo de coalizão de Berlim sofreram grandes perdas: A SPD está em 6,0 a 6,1 por cento, apenas acima do limite de cinco por cento (8,2), e está no caminho para seu pior resultado na Turíngia. Os Verdes, que faziam parte do governo estadual, não devem entrar na legislatura estadual de Erfurt, assim como o FDP, que deve cair para 1,2 por cento (5,0), de acordo com a ARD.

De acordo com as projeções, a AfD teria 32 assentos (22), a CDU teria 23 assentos (21), e o BSW teria 15 assentos. A Esquerda teria 12 mandatos (29), e a SPD teria 6 (8). Juntos, a CDU, BSW e SPD comandariam 44 assentos, um a menos que a maioria.

Aproximadamente 1,66 milhão de pessoas tinham direito a voto. A participação prevista dos eleitores é de 73,5 a 74,0 por cento, em comparação com 64,9 por cento em 2019.

Ramelow: Participará das negociações para a formação do governo

A atual coalizão de minoria de esquerda, que dependia do apoio da CDU, não tem mais a oportunidade de ser reeleita. Ramelow, que presidiu o Estado Livre por dez anos, agora enfrenta a tarefa de formar um governo com o candidato principal da CDU, Mario Voigt. "O indivíduo do espectro democrático que tem os votos mais altos deve iniciar as conversas, deve emitir convites. Eu ajudarei quem for responsável por nos ajudar a alcançar uma maioria democrática no parlamento", disse o funcionário da Esquerda na ARD.

Despite the universal refusal from other parties, AfD top candidate Höcke has declared his intention to engage in negotiations about potential coalitions. The 52-year-old failed to secure a direct mandate in his constituency of Greiz II.

BSW could play a pivotal role in the current scenario. Federal party leader Wagenknecht, who did not run for office herself, has signaled her intention to be a part of potential coalition talks. She wished that the BSW, along with the CDU and, according to current numbers, also the SPD, could establish a sound government in Thuringia, Wagenknecht stated during her election-night celebration in Erfurt.

Wagenknecht reiterated her conditions for her party's participation in a state government. Numerous individuals are deeply disturbed by the issue of peace and reject the proposed deployment of US intermediate-range missiles in Germany by the federal government, she asserted at her election celebration in Erfurt. A state government should consider this desire of the people and advocate for it at the national level.

CDU federal general secretary Carsten Linnemann rejected Wagenknecht's demands to incorporate peace policy as a topic in potential joint government formations in Saxony and Thuringia. "In Erfurt, world politics are not established, but rather, it's about education policy, economic policy, internal security, the issues that truly impact people", he said in ZDF.

CDU leader and state chairman Mario Voigt declared that he would engage with the SPD and its top candidate Georg Maier. Regarding the BSW, he stated: "We will also remain open to dialogue there."

Volatile discourse during the election campaign

The climate during the election campaign was turbulent. The Russian occupation of Ukraine and Germany's role as Ukraine's ally served as a major point of contention.

If the AfD manages to secure more than one-third of the seats in the Thuringian state legislature, it would possess a so-called blocking minority: Decisions and elections that require a two-thirds majority would necessitate its approval. For example, the constitutional judges are elected by the parliaments with a two-thirds majority.

Diante da recusa do AfD em colaborar com outros partidos devido à sua classificação como partido de extrema-direita pelo Escritório de Proteção à Constituição da Turíngia, a necessidade da CDU, BSW e SPD de incorporar A Esquerda para formar uma maioria se torna crucial. No entanto, a posição da CDU contra o trabalho com A Esquerda em seu congresso federal apresenta um desafio significativo para a proteção da Constituição, garantindo uma formação estável e democrática de governo na Turíngia.

