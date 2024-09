Desafios encontrados no processamento de transações usando cartões de crédito ou débito federais

Atualmente, há alguns problemas com o pagamento usando cartões de débito e crédito específicos. Os detalhes específicos e a extensão da interrupção ainda não foram completamente entendidos. De acordo com um representante do Comitê Bancário Alemão, as investigações iniciais sugerem que várias instituições emissoras de cartões estão enfrentando problemas.

Foi confirmado que as transações usando Girocard não estão afetadas por esses problemas. A equipe está ativamente investigando a fonte e a extensão da interrupção e está trabalhando diligentemente para consertá-la. Mais de 500 relatórios de transações EC e de cartão de crédito falhadas foram registrados no portal "Todas as Interrupções" na manhã de quinta-feira.

Em abril, um grande número de clientes encontrou problemas ao tentar fazer pagamentos com seus cartões. Naquela época, os cartões Giro foram principalmente afetados, com cartões de crédito também apresentando problemas ocasionais. Relatos de interrupções também foram registrados no Commerzbank e nos Volks- e Raiffeisenbanks.

Em maio de 2022, a falha nacional dos cartões continuou por vários dias. A causa raiz foi identificada como um problema de software em dispositivos de cartão selecionados fabricados pela Verifone e pelo provedor de serviços de pagamento Payone. Uma atualização de software foi lançada na época, que resolveu o problema com sucesso.

A interrupção nos pagamentos com cartão pode potencialmente afetar a economia se não for resolvida em breve. Apesar dos problemas com cartões de débito e crédito, as transações usando Girocard permaneceram inalteradas.

