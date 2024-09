Desafios climáticos: a União Europeia impede a comunicação de ativos Ações legais de magnates russos

A situação gira em torno de indivíduos abastados como Petr Aven, Mikhail Fridman, German Khan e Gennady Timchenko, além de sua esposa Elena. Em julho de 2022, o Conselho da UE estabeleceu uma regulamentação, exigindo que aqueles na lista revelem seus ativos dentro da UE e colaborem com as autoridades durante as revisões.

Alguns consideraram essa ação um abuso da autoridade do Conselho, mas o Tribunal da UE rejeitou essa perspectiva. O Conselho argumentou que tem a obrigação de fazer cumprir os requisitos de relatório e obrigações de cooperação, que auxiliam na efetividade do congelamento de ativos, afirmou. Os casos foram encerrados.

Anteriormente, em abril, o Tribunal da UE havia levantado sanções para Aven e Fridman, mas apenas para o período de final de fevereiro de 2022 a meados de março de 2023. Os casos pendentes ainda estão sendo revisados. Aqueles afetados têm a oportunidade de recorrer da decisão de 22 de abril no Tribunal de Justiça Europeu, o tribunal superior.

Apesar da decisão do Tribunal da UE em abril de parcialmente levantar sanções para Aven e Fridman, o Conselho da UE mantém seu foco em outros oligarcas da lista, como Khan e Timchenko. A regulamentação exige que todos os oligarcas listados, incluindo Khan e Timchenko, revelem seus ativos dentro da UE e cooperem com as autoridades durante as revisões.

