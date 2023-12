Desafio #CNNFood: O que é que há para a sobremesa?

Doces, por vezes pegajosos, mas sempre deliciosos - podem ser simples ou completamente extravagantes.

Para quem gosta de doces, são a parte mais importante do dia.

Baklava na Turquia, ras malai na Índia, tarte banoffee em Inglaterra, waffles na Bélgica, bolo de coco na Costa Rica.

Estas sobremesas internacionais vão deixá-lo a salivar.

O nosso desafio #CNNFood continua e, desta vez, queremos ver iguarias de sobremesas de todo o mundo.

Para ter a oportunidade de aparecer no nosso sítio Web, mostre-nos as suas sobremesas, quer sejam receitas clássicas com centenas de anos ou ideias inovadoras de doces criadas por si.

Marque as suas fotografias e vídeos com a hashtag #CNNFood no Facebook, Instagram e Twitter e não se esqueça de nos dizer em que parte do mundo está a desfrutar da sua dose de açúcar.

Fonte: edition.cnn.com