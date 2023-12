Derek Hough diz que a cirurgia ao crânio da sua mulher Hayley Erbert foi bem sucedida

Hough anunciou nas redes sociais que Erbert, que como Hough é um dançarino profissional, foi submetido a uma cirurgia craniana bem-sucedida esta semana após uma craniectomia de emergência no início deste mês.

O juiz de "Dancing with the Stars" foi ao Instagram com a atualização, escrevendo: "Com imenso alívio, gratidão e alegria esmagadora, gostaria de compartilhar que a cirurgia de cranioplastia de Hayley foi concluída com sucesso como planejado".

Ele continuou: "O meu sincero agradecimento vai para a excecional equipa médica. Os seus conhecimentos e mãos firmes foram fundamentais nesta jornada, garantindo uma cirurgia tranquila e bem-sucedida. Especialmente o Dr. Mai, que não só realizou a cirurgia, mas também foi quem salvou a vida dela há duas semanas".

Hough agradeceu a todos os que lhe enviaram mensagens positivas.

"Estamos profundamente comovidos com a efusão de apoio e orações de cada um de vós. Seus pensamentos, orações e energia positiva têm sido uma fonte de força e conforto para nós durante este período desafiador", escreveu ele. "É verdadeiramente reconfortante saber quanto amor e carinho nos rodeiam".

De acordo com Hough, Erbert foi diagnosticado com um hematoma craniano de um vaso sanguíneo estourado e precisou de uma craniectomia de emergência há duas semanas. A sua cirurgia de implante craniano destinava-se a "restaurar a forma natural do crânio e a proteger o cérebro de lesões", escreveu.

Hough assinou: "Esta cirurgia é um marco importante na recuperação da minha mulher e o vosso apoio desempenhou um papel crucial para chegarmos até aqui. Estamos cheios de esperança e otimismo para o futuro, sabendo que ela está no caminho para uma recuperação completa, rodeada por uma comunidade tão amorosa".

Os dois deram o nó em agosto, na Califórnia.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com