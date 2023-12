Deputado estadual pede desculpa após comentários homofóbicos e xenófobos dirigidos a um agente da polícia durante uma paragem por condução sob o efeito do álcool

No dia 15 de dezembro, o deputado republicano Nico Rios foi detido e recebeu uma multa por condução sob o efeito do álcool, recusa de condução sob o efeito do álcool e contentor aberto, de acordo com um relatório do Departamento de Polícia de Williston.

Rios foi mandado parar pela polícia por volta das 23h30, depois de o seu veículo não ter conseguido manter-se na faixa de rodagem, segundo o relatório da polícia.

Os agentes realizaram o teste Horizontal Gaze Nystagmus, o teste Walk and Turn e o teste One-Leg-Stand, tendo Rios mostrado "discurso arrastado e problemas na construção de frases" durante a investigação, segundo o relatório da polícia.

No relatório, um dos agentes da polícia escreveu que, durante os testes, Rios se tornou "verbalmente abusivo, homofóbico, racialmente abusivo e discriminatório" para com ele.

Rios foi detido depois de se ter recusado a submeter-se a um teste de despistagem, segundo o relatório.

"Embriagado ou não, as minhas acções e palavras para com os agentes da autoridade naquela noite foram absolutamente inaceitáveis", afirmou o deputado Rios numa declaração à CNN. "Apenas dois polícias estavam a fazer o seu trabalho, mantendo a comunidade segura, quando se cruzaram comigo numa noite em que decidi agir como um idiota. Eles não fizeram nada para merecer qualquer tipo de desrespeito. Devo isso a mim próprio, ao meu distrito e a toda a gente e prometo garantir que isto não volta a acontecer."

O vídeo da câmara do corpo divulgado na noite do incidente mostra Rios a fazer os comentários durante a sua detenção e durante o trajeto para a cadeia.

Rios chamou a um dos agentes um insulto homofóbico durante a paragem de trânsito e, mais tarde, fez questão de chamar a atenção para a nacionalidade de um agente a partir da parte de trás do veículo da polícia. Quando o deputado estadual perguntou sobre o seu sotaque, o agente disse a Rios que ele era "originalmente de Inglaterra", ao que Rios afirmou que a Inglaterra estava a ser "tomada" por imigrantes.

"Estão a prender-me por conduzir até casa enquanto as pessoas entram no vosso país e violam as vossas mulheres? E eu é que sou o mau da fita?" Rios pode ser ouvido a dizer nas imagens, entre outros comentários.

O deputado estadual também ameaçou telefonar ao Procurador-Geral do Estado, Drew Wrigley, enquanto estava sentado na parte de trás do carro da polícia. A CNN contactou o gabinete do Procurador-Geral para obter comentários.

"Depois desta noite, sinto que tenho de sublinhar o meu total e completo empenhamento no apoio às forças da ordem", afirmou Rios na sua declaração. "Fiz asneira da grossa e estou verdadeiramente arrependido."

A próxima data do tribunal de Rios está marcada para 4 de janeiro, de acordo com o relatório da polícia. A informação sobre o caso de Rios não consta da base de dados online dos Tribunais do Dakota do Norte e a CNN não recebeu resposta ao nosso inquérito sobre o estado do seu processo durante o fim de semana.

A CNN contactou o Partido Republicano do Dakota do Norte para obter comentários no domingo, mas não obteve resposta.

Raja Razek, da CNN, contribuiu para este relatório.

