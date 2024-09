Depois de uma longa espera de um século, as mulheres agora podem viajar em camelos

Há séculos, as corridas de camelos são uma tradição. Recentemente, com a abertura social da Arábia Saudita, as mulheres começaram a ingressar nesse esporte. Uma mulher da Alemanha está liderando essa mudança. As corridas de camelos nesses animais são extremamente lucrativas.

Quando o portão se ergue, os camelos saem em disparada, esticando o pescoço e usando suas longas pernas para voar sobre a pista de areia, curvando-se em direção à linha de chegada. "Vamos! Vamos!", grita um dono de camelo de um carro ao lado da pista de corrida, batendo na porta do carro para incentivar o animal e o jóquei. O dinheiro do prêmio não é fácil de se obter.

Em Taif, na Arábia Saudita, pode-se assistir a uma espécie de Grande Prêmio de corridas de camelos. Há 13 milhões de euros em prêmios para o vencedor e bem colocados em 250 voltas. Este ano, o festival de camelos, em sua sexta edição, é tão cobiçado quanto as mais prestigiadas corridas de cavalos do mundo. Este ano, 21.000 camelos estão participando em Taif.

As mulheres agora "estão no jogo"

A cavalgada de camelos era tradicionalmente uma atividade masculina na Península Arábica, mas as mulheres estão agora ingressando no esporte com a ajuda de uma mulher alemã de Baden-Württemberg. "No ano passado ainda era uma exceção, agora está mesmo no jogo", diz Linda Krockenberger, que mora perto de Schwäbisch Hall e abriu a primeira escola de cavalgada de camelos para mulheres em Dubai. "A confiança de que as mulheres podem fazer isso está crescendo e as rodinhas de treinamento estão saindo", diz a mulher de 33 anos.

A estreia oficial, uma corrida de camelos femininas sob a supervisão de uma federação, ocorreu em Taif no ano passado. Krockenberger começou a treinar dez mulheres - este ano, já são 25. As corridas femininas separadas se encaixam no desejo da Arábia Saudita de apresentar uma imagem moderna: as mulheres podem dirigir carros, abrir empresas - ou competir em corridas de camelos. "Não é aceito por todos", diz uma cavaleira iraniana. "Mas algumas pessoas realmente apoiam". Apesar das reformas, a Arábia Saudita ainda é classificada como baixa em direitos das mulheres por ativistas de direitos humanos.

Os melhores camelos estão competindo

Na Península Arábica, os camelos têm sido e continuam sendo um símbolo de status, usados para carne, leite, lã e couro, bem como transporte. As corridas são ditas ter começado já no século 7 como uma atividade divertida, mais tarde também em casamentos e festas religiosas. O esporte se espalhou pela África Oriental, Índia e Austrália. No mundo árabe, os melhores camelos estão competindo graças a programas de treinamento e criação especializados, incluindo inseminação artificial e transferência de embriões. Até mesmo seus camelos de Dubai não estão à altura aqui, diz Krockenberger.

O que começou como uma atividade nômade do deserto foi empurrado para o pico de desempenho com métodos modernos. Normalmente, não há mais jóqueis nas corcovas, mas pequenos robôs que os donos podem controlar com controles remotos. O peso mais leve dos robôs permite que animais mais jovens corram mais rápido, reduzindo o risco de lesões na coluna. Em SUVs, donos e treinadores correm ao lado da pista, buzinando e às vezes até disparando tiros.

"Concentração intensa enquanto Krockenberger e sua equipe montam. Seus pés, usando meias, se encaixam sob o cobertor da sela, os joelhos estabilizando na corcova do camelo. Ao contrário da cavalgada, não há selas ou estribos. 'É uma pulada incrível, desafia todas as leis da física', diz um participante após a corrida. Apesar da distância curta de apenas dois quilômetros e alguns minutos, algumas mãos ainda tremem meia hora depois."

"É tão exaustivo, você não pode subestimar aqueles três minutos", diz Swaantje Jorina Niehus, que viajou de Zug, na Suíça, para a corrida. Ela começou na escola de Krockenberger há dois anos e viaja para Dubai para treinamento a cada três meses. "Você está à mercê do camelo", diz Niehus. Uma vez que a manada começa a correr, os animais de até 800 kg mantêm seu galope ou trote até a linha de chegada. "Você não pode parar como nas corridas de cavalos", ela diz. Uma argelina da equipe de Krockenberger vence o primeiro lugar, lágrimas correndo pelo rosto na foto do vencedor.

Krockenberger sabe que levará paciência para que as grandes corridas oficiais aconteçam, digamos, nos Emirados. Além das barreiras, os manejadores levam rebanhos de camelos. "Se eu não fizer isso", ela disse, "quem vai?"

Com a ajuda de Linda Krockenberger da Alemanha, as mulheres na Arábia Saudita agora estão participando de corridas de camelos, quebrando normas de gênero tradicionais.

