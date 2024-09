Depois de três décadas de serviço, Glenn Lowry, o timoneiro do estimado Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, anunciou a sua decisão de sair.

O diretor do Museu de Arte Moderna (MoMA), com 69 anos, que liderou o crescimento e a influência significativos do museu na cultura americana, declarou ao New York Times que deixará seu cargo em setembro de 2025.

Ele compartilhou: "É o momento ideal para considerar o futuro do museu e eu simplesmente pensei, aproveite a oportunidade. Todos os objetivos que estabeleci para mim há 30 anos estão alcançados ou em progresso fantástico." Ele mencionou que não queria ficar além do seu auge.

O Times revelou que o contrato atual de Lowry termina em junho, e o museu estava aberto a renová-lo. O MoMA não respondeu imediatamente ao pedido de comentários adicionais da CNN.

Lowry mudou-se do Art Gallery of Ontario, no Canadá, para o MoMA em 1995, tornando-se o sexto diretor da instituição, com 95 anos de história. Ele liderou a instituição durante uma fusão com o P.S.1 Contemporary Art Center em Queens em 2000 e um projeto de renovação abrangente em 2004 que aumentou o espaço de galeria em 40%.

Além de seus papéis em captação de recursos e defesa, Lowry também construiu uma reputação pessoal. Em 2019, ele liderou o museu através de outra expansão, usando uma reforma de US$ 450 milhões para aumentar o espaço de galeria em 30%.

O MoMA recebe anualmente 2,7 milhões de visitantes, sendo o terceiro museu de arte mais visitado dos EUA, depois do Metropolitan Museum of Art e da National Gallery of Art de Washington DC.

O museu atribui a Lowry o aumento do número de visitantes e o aumento da sua dotação, uma fonte de renda crucial, além de ter ampliado o espectro curatorial para incluir arte de performance.

Através de exposições, comissões e aquisições, Lowry usou a arte para abordar questões sociais urgentes. Como editor convidado da CNN Style em 2016, ele comissionou uma série de artigos em torno do tema da migração, enfatizando a influência da arte contemporânea na transformação do mundo.

O anúncio de Lowry seguiu uma entrevista semanal com Richard Quest, da CNN, em que Quest perguntou sobre sua pintura preferida para se aposentar. Lowry brincou: "É como escolher um filho favorito - na segunda-feira é um, e na terça-feira é outro." Ele acabou escolhendo "O Menino de Casaco Vermelho", de Paul Cézanne, elogiando-o como um "retrato marcante".

O MoMA ainda não anunciou sua estratégia para escolher o sucessor de Lowry, que herdará uma das posições mais cobiçadas do setor de arte. Além disso, não foram feitas afirmações sobre outras posições de Lowry, incluindo vários cargos em conselhos de instituições como a Fundação Robert Rauschenberg e o Museu de Arte Kiran Nadar, na Índia.

A saída de Lowry do MoMA desencadeou discussões sobre o estilo futuro do museu nas artes, já que ele era conhecido por ampliar seu espectro curatorial e abordar questões sociais através da arte. Durante seu mandato, ele mostrou um compromisso com a arte contemporânea, chegando a ser editor convidado da CNN Style para comissionar artigos sobre migração e seu impacto.

Com o foco de Lowry na arte moderna e contemporânea, o próximo diretor do museu terá grandes sapatos para preencher na manutenção da reputação do MoMA como líder na cena das artes.

