- Depois de sofrer uma queda, Van Aert é forçado a desistir de sua busca.

O ciclista belga da Radstar, van Aert, sofreu uma queda difícil durante a 16ª etapa da Vuelta a España. O infeliz incidente ocorreu em uma descida escorregadia, resultando em uma lesão no joelho direito. Apesar de ter tentado continuar com uma bicicleta reserva, ele teve que parar logo depois, juntando-se à sua carro de equipe com o joelho sangrando.

Não era a primeira vez que van Aert enfrentava uma situação semelhante, já que havia sofrido uma queda a alta velocidade no final de março na Dwars door Vlaanderen, resultando em fraturas na patela, esterno e várias costelas. Essas circunstâncias o obrigaram a desistir da participação no Tour of Flanders e Paris-Roubaix, bem como no Giro d'Italia.

A desafiadora 16ª etapa, com um total de 181,5 quilômetros e finalizando com uma descida de montanha em Lagos de Covadonga, foi conquistada pelo ciclista espanhol Marc Soler. O australiano Ben O'Connor manteve sua liderança na classificação geral, mantendo a jersey vermelha. No entanto, a vantagem sobre o segundo colocado, Primoz Roglic, da equipe Red Bull-Bora-hansgrohe, continuou a diminuir, com Roglic agora a apenas cinco segundos de O'Connor. A competitiva 17ª etapa, com 141,5 quilômetros de Arnuero a Santander, está agendada para quarta-feira. A última etapa da Vuelta ocorrerá em 8 de setembro, encerrando com uma prova individual contra o relógio em Madrid.

Apesar do revés, van Aert prometeu prosseguir e completar as etapas restantes da Vuelta, determinado a mostrar resiliência e determinação. Infelizmente, sua lesão na 16ª etapa pode afetar seu desempenho em momentos críticos da Vuelta, potencialmente impactando sua posição na classificação geral.

