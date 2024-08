Depois de ser demitido na terça-feira, Johnson retorna à proeminência no mundo da NFL no dia seguinte.

Na terça-feira, de volta ao trabalho na quarta-feira: é isso que é comum na NFL. Apesar de não estar no elenco principal dos New York Giants, o jogador alemão de futebol americano Jakob Johnson ainda tem chances de ter tempo de jogo na temporada que vem.

Jakob Johnson, um profissional experiente de futebol americano, anunciou um acordo com a equipe de treinamento dos New York Giants através da Agência de Notícias da Alemanha. O fullback de 29 anos afirmou: "Depois de seis anos na liga, você sabe o que esperar. Você pode começar a temporada na equipe de treinamento, mas os jogadores às vezes são promovidos. Estou apenas me adaptando a essa nova configuração e me preparando para quando a oportunidade surgir." Johnson foi dispensado pela equipe na terça-feira, após a redução do elenco para 53 jogadores. Não é incomum que jogadores da equipe de treinamento sejam promovidos para o elenco ativo ao longo da temporada.

Portanto, as chances de Johnson jogar em um jogo da NFL na Alemanha ainda não foram completamente eliminadas. Em 10 de novembro, os Giants enfrentarão os Carolina Panthers em seu décimo jogo da temporada regular, que será realizado em Munique. "Seria um momento emocionante, mas primeiro preciso me adaptar à organização e ganhar minha vaga no time nas próximas semanas. Se acontecer em novembro, então assim seja", disse Johnson, que já jogou pelos New England Patriots e pelos Las Vegas Raiders.

Enquanto isso, Equanimeous St. Brown e Marcel Dabo ainda estão ligados à NFL através das equipes de treinamento de seus respectivos times. Ambos os jogadores assinaram novos contratos com as equipes de treinamento de seus times um dia após sua dispensa. St. Brown continua com os New Orleans Saints, enquanto Dabo se junta à equipe de treinamento dos Indianapolis Colts. A temporada começa na próxima semana com um confronto entre os Kansas City Chiefs e os Baltimore Ravens. Os Chiefs conquistaram os títulos do Super Bowl nas últimas duas temporadas.

