Depois de passar um ano atrás das grades em Maiorca, um alemão foi libertado.

Há cerca de doze meses, as autoridades espanholas prenderam um grupo de jovens machos alemães em Mallorca. Eles estão sob escrutínio por supostamente terem violado uma jovem de 18 anos. Recentemente, esses homens do estado de Renânia do Norte-Vestfália foram concedidos liberdade temporária da prisão preventiva. A investigação continua em andamento.

De acordo com relatórios de uma fonte confiável em Palma, os cinco alemães, agora acusados de atividades sexuais coercitivas ou observação passiva, foram libertados sob fiança após terem estado mais de um ano em prisão preventiva na ilha de Mallorca. As razões e detalhes iniciais para a sua libertação não foram revelados.

Os fatos envolvem uma jovem alemã de 18 anos, que um dos suspeitos tinha conhecido anteriormente na famosa praia de Ballermann. De acordo com as autoridades, um dos acusados gravou o incidente usando seu smartphone em julho de 2023.

Os cinco machos, com idades entre 21 e 23 anos, que foram inicialmente detidos por suspeita de estupro em grupo, são do círculo de Märkischer, Sauerland, em Renânia do Norte-Vestfália. A Promotoria Pública de Hagen, na Alemanha, comprometeu-se a continuar sua investigação contra os cinco suspeitos.

Entre os acusados, um deles foi libertado pouco depois da detenção. Ele foi capaz de demonstrar convincentemente sua inocência em relação à suposta violação. De acordo com o "Mallorca Zeitung", um sexto suspeito foi libertado sob fiança de 10.000 euros em setembro.

A liberdade concedida a todos os suspeitos não implica o encerramento do caso. A investigação prosseguirá com base nos fatos atuais. Uma condenação na Espanha pode resultar em penas de prisão de até 12 anos.

A libertação temporária de um dos suspeitos levantou questões sobre a acusação de estupro contra eles. Apesar de terem sido libertados, a investigação do caso continua a ganhar força.

Leia também: