Dentro do âmbito de dificuldade de enfrentar o Serviço Secreto dos EUA

Todos estão falando dos erros daquele dia em particular, disse um antigo agente em relação ao incidente de Butler, Pensilvânia. "E eu sugiro que os erros de 13 de julho, bem como os mais recentes na Flórida, indicam um problema mais profundo dentro do Serviço Secreto", expressou esse antigo agente, que deixou a agência em março.

A CNN entrou em contato com uma dúzia de agentes atuais e antigos que relataram uma estação de trabalho marcada por procedimentos ultrapassados, problemas enraizados e um ambiente prejudicial.

A reputação do Serviço Secreto é sinônimo de precisão, cautela e proteção. No entanto, a situação real é mais complexa - um ambiente de trabalho de alta pressão e alto risco com uma multiplicidade de obstáculos organizacionais e logísticos.

Foi essa a situação de uma equipe de agentes seniores do Serviço Secreto estacionados em São Francisco para ajudar a supervisionar a segurança do perímetro de uma recente cúpula para líderes da Ásia-Pacífico e o presidente Joe Biden.

Um desses agentes, que optou por permanecer anônimo por franqueza, contou à CNN que a equipe de dois responsáveis pelo local do evento tinha apenas quatro anos de experiência de campo, o que resultou em má comunicação e má gestão de recursos. Ao chegar, não havia briefing prévio ao evento, não havia plano, não havia instruções sobre a postura do agente e a comunicação foi mínima até o final.

"Passei uma semana inteira lá sem ver nenhum dos agentes do local até praticamente abordá-la e perguntar por que ainda estávamos de serviço mesmo depois que o último protegido já tinha partido há horas", lembrou o agente veterano, que está com o Serviço há quase duas décadas, durante uma entrevista à CNN. O agente acabou deixando a agência alguns meses depois.

Outro agente senior estava considerando a aposentadoria, mas o incidente de São Francisco fez com que reconsiderasse sua decisão e deixasse a agência.

O incidente de São Francisco destaca a profundidade dos problemas de baixa moral, queimação, pessoal e retenção da agência. Esses problemas, segundo fontes internas e externas à organização, são agravados pela má liderança em ambos os níveis, sênior e intermediário.

O Serviço Secreto vem enfrentando uma pressão imensa desde a tentativa de assassinato de Butler, Pensilvânia. Isso envolveu a segurança reforçada para Trump, eventos maiores para a vice-presidente Kamala Harris, a adição de candidatos à vice-presidência Sen. JD Vance e Gov. Tim Walz e seus cônjuges, bem como a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York esta semana. (O Serviço Secreto é legalmente obrigado a proteger todos os chefes de Estado estrangeiros enquanto estiverem no solo americano). Essas responsabilidades são além das tarefas regulares, como proteger 42 dignitários - o presidente, o vice-presidente e suas famílias, candidatos presidenciais e suas famílias, e ex-presidentes, entre outros, em tempo integral e parcial.

O Serviço pediu financiamento adicional ao Congresso para reforçar seus recursos. O Congresso deve aprovar um adicional de $231 milhões para a agência através de uma lei de financiamento temporário esta semana.

"Desde os eventos de 13 de julho, o Serviço Secreto dos EUA aumentou seu modelo de proteção para protegidos. ... Para sustentar essa postura aprimorada, precisamos de recursos adicionais para despesas de viagem aumentadas, horas extras, ativos de segurança técnica, capacidades de operações especiais e despesas de apoio a parceiros para aprimoramentos de proteção", disse Anthony Guglielmi, chefe de comunicações do Serviço, em um comunicado à CNN.

"O pessoal do Serviço Secreto dos EUA enfrenta um trabalho incrivelmente desafiador todos os dias e opera em um ambiente de ameaça constante e elevado para executar sua missão sem falhas. A agência permanecerá comprometida em apoiar seu pessoal, incluindo a defesa dos recursos necessários para que eles possam executar suas funções efetivamente", acrescentou Guglielmi.

Dificuldades de pessoal

O Serviço Secreto vem lutando contra a retenção e a rotatividade de funcionários, mesmo enquanto tenta recrutar mais agentes para aliviar a carga de trabalho de sua força atual de trabalho.

Durante uma entrevista coletiva na semana passada, o presidente Joe Biden enfatizou que o Serviço "precisa de mais ajuda".

"O que eu quero deixar claro é que eles precisam de mais ajuda, e eu acredito que o Congresso deve responder às suas necessidades se, de fato, eles precisarem de mais pessoal", disse Biden, acrescentando: "Eles ainda estão decidindo se precisam de mais pessoal ou não".

O diretor interino do Serviço, Ronald Rowe, informou na semana passada que a agência estava no caminho certo para contratar mais de 400 agentes especiais neste ano, observando que as inscrições para ingressar no Serviço estão "em um nível recorde".

O Serviço Secreto tem aproximadamente 8.100 funcionários, de acordo com um funcionário do Serviço, incluindo cerca de 3.800 agentes especiais, 1.500 oficiais da divisão uniformizada, quase 275 pessoal técnico de aplicação da lei e mais de 2.400 funcionários administrativos, profissionais e técnicos.

Durante seu depoimento perante o Comitê de Supervisão da Câmara em julho, a então diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, informou aos legisladores que a agência estava "trabalhando em direção a um objetivo de cerca de 9.500 funcionários para atender às necessidades futuras e emergentes".

A Casa Branca está trabalhando para encontrar um substituto para Cheatle e atualmente está avaliando potenciais candidatos, de acordo com uma fonte familiar às discussões. Não está claro se uma decisão será tomada antes das eleições presidenciais de novembro.

Um funcionário do Serviço disse que a agência está se concentrando na retenção enquanto emprega uma estratégia proativa e dinâmica de recrutamento.

No entanto, reter seus funcionários atuais continua sendo um desafio.

De acordo com o funcionário do Serviço, a taxa de turnover da agência foi de 10,26% no ano fiscal de 2022, 8,78% em 2023 e 8,85% até agora no ano fiscal de 2024.

Eles são vistos como nada mais do que uma entidade física, ele disse, sugerindo que os incentivos para reter funcionários que estiveram com a agência entre 5 a 15 anos, considerando mudanças para outros lugares com pagamento equivalente, viagem reduzida e melhor equilíbrio trabalho-vida, são insuficientes.

O Serviço Secreto dos EUA ocupa uma posição desanimadora, ficando em 413º lugar entre 459 agências e subcomponentes do governo federal no ranking Melhores Lugares para Trabalhar no Governo Federal, de acordo com uma pesquisa anual realizada pelo não partidário e sem fins lucrativos Parceria para o Serviço Público e o Boston Consulting Group.

Um agente atual, que teve permissão para falar abertamente sobre a situação da agência, disse ao CNN: "Vimos muitas pessoas optando por sair em vez de se aposentar."

Uma fonte profunda de descontentamento dentro da força de trabalho do USSS é a obrigação de agentes seniores trabalharem horas extras sem receber pagamento. Após ultrapassar o limite de pagamento de horas extras além de seu salário base, eles continuam a trabalhar, embora não remunerados.

O oficial do USSS se recusou a fornecer uma contagem exata de funcionários afetados por essa política. Os limites de pagamento são definidos pelo código dos EUA. Em 2016, o Congresso aprovou uma lei e a renovou neste ano, elevando o teto de pagamento para $221,145.

Rowe, o diretor interino, reconheceu o problema em suas recentes declarações: "Os homens e mulheres do Serviço Secreto estão se estendendo além do necessário agora, e eles estão enfrentando esse momento e superando os desafios agora."

A escassez de mão de obra é agravada pelas circunstâncias atuais.

Jonathan Wackrow, ex-agente do USSS e colaborador do CNN, sugeriu que as medidas de proteção para todos os seus protegidos "devem ser aprimoradas em todos os sentidos" após a tentativa de assassinato de Trump no início deste mês na Flórida. "No entanto, a realidade dita que não há mais nada a ser fornecido", disse ele.

A agência também deve ser "extremamente cautelosa" em relação a possíveis represálias contra outros protegidos após os ataques de assassinato de Trump, aconselhou Wackrow, reconhecendo que a probabilidade de atos de violência copiados é "extremamente alta".

Estresse Relacionado ao Trabalho

Em anos recentes, agentes carregaram funções de alto estresse por longos períodos.

Agentes eram anteriormente esperados para servir em "fase dois" - geralmente deveres de proteção - por aproximadamente três anos, mas essa expectativa agora aumentou para seis anos, revelou o agente.

"Você está sempre em alerta máximo, em alta tensão. Imagine essa pressão em seu corpo", disse o agente atual, destacando os altos níveis de queimação entre seus colegas.

"Se você estiver relaxado de qualquer maneira, você perderá coisas como o que ocorreu na Flórida", eles acrescentaram, se referindo à segunda tentativa de assassinato frustrada por um agente no clube de golfe de Trump.

A agência oferece aconselhamento de curto prazo por profissionais de saúde mental e um programa de apoio entre pares confidencial.

O ambiente político altamente polarizado nos últimos dez anos colocou uma pressão na agência que sempre valorizou sua neutralidade e profundas relações com líderes de ambos os partidos que ela protege. Houve questionamentos e preocupações internos levantados por aliados de Biden ao The Washington Post durante a transição presidencial sobre a forte lealdade política pessoal de alguns agentes do USSS a Trump, o que, segundo fontes do CNN, resultou em problemas de atribuição.

O CNN relatou anteriormente que a relação entre os Bidens e a agência era "combustível" no início da administração, exacerbada por "incidentes mordazes" com dois dos animais de estimação da primeira família e horários desafiadores. Um porta-voz do USSS negou qualquer relatório de tensão entre o Serviço Secreto e os Bidens.

"Nunca fomos políticos de uma maneira partidária", disse um agente veterano.

"O mais importante era que o protegido confiasse em nós, mas não se tratava de política", eles acrescentaram, observando que a polarização contribuiu para uma perda de orgulho e profissionalismo internamente.

A saída significativa causou uma lacuna de experiência, de acordo com Wackrow, uma das causas fundamentais da tentativa de assassinato de Butler. Um painel bipartidário do Senado deve lançar um relatório intermediário na quarta-feira, refletindo sérias falhas na preparação e comunicação na manifestação de Trump em Butler.

Múltiplas fontes sugerem que a moral está em um nível recorde.

"Proteção é uma arte tanto quanto uma ciência, e se você não entender a arte e a nuance de construir um local e elaborar a logística e a planejamento do local, pode ser prejudicial tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista de moral e staffing", disse Wackrow.

Os agentes atuais e antigos do Serviço Secreto entrevistados pelo CNN atribuíram os recentes erros da agência, como os de Butler, Pensilvânia, e Flórida, a problemas mais profundos dentro da organização, incluindo procedimentos ultrapassados, liderança pobre e baixa moral. (da versão original do texto)

A luta do Serviço Secreto com a retenção e a saída de funcionários foi exacerbada pela liderança pobre, baixa moral e a obrigação de agentes seniores trabalharem horas extras sem pagamento. (do texto sobre dificuldades de staffing)

Leia também: