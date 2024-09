Demandas excessivas de hóspedes e incidentes peculiar

Dentro de santuários privados: hotéis revelam suas experiências de pedido mais extraordinárias no quarto

Parece que os hóspedes estão ficando cada vez mais exigentes, como mostra um novo relatório do Hotels.com. Este relatório revela alguns dos pedidos de serviço de quarto mais estranhos feitos aos seus parceiros de hotéis em todo o mundo.

Entre os mais estranhos estão uma banheira cheia de Evian para a rotina de banho de uma criança, um menu personalizado sem alergénios para uma mascote e pedidos separados para torradas queimadas, leite de cabra fresco e 2 quilos de bananas.

O relatório também menciona o pedido de um high-five de um membro da equipe do hotel como confirmação de que o pedido de serviço de quarto foi recebido.

Em um hotel em Nova York, as coisas ficaram eróticas durante o Mês de Consciência sobre Saúde Sexual quando um pacote "Cabine de Autoamor" foi introduzido. Este pacote incluía tudo o que alguém poderia precisar para uma noite romântica a sós. Saiba mais sobre isso aqui.

Viajantes com ética questionável

Há uma boa razão para não jogar lixo, como mostrou um turista que quebrou as regras do Serviço de Parques Nacionais e jogou uma sacola de Cheetos em uma caverna do Novo México. Este ato causou danos "mudando o mundo" ao frágil ecossistema microbiano nas Cavernas de Carlsbad.

Em Hawaii, as Escadas de Haiku, fechadas desde 1987, continuam a atrair indivíduos aventureiros que arriscam suas vidas para visitá-las. Recentemente, 14 pessoas foram presas por acessar ilegalmente essas escadas perigosas, que são perigosas não apenas para os visitantes, mas também ameaçam a preservação dos recursos naturais.

Voar pode ser difícil para o meio ambiente, e o lixo deve ser minimizado. Um passageiro disruptivo que causou um voo a ser desviado no ano passado teve que pagar um preço alto, incluindo mais de $5.000 em custos de combustível.

Na costa da Geórgia, porém, há algum "despejo" positivo acontecendo. Dois vagões de trem do metrô de Atlanta foram afundados no Oceano Atlântico e agora servem de casa para peixes, tartarugas marinhas e coral. Eles não são nem mesmo os itens mais estranhos a serem encontrados no que é conhecido como Recife Artificial L.

Colisões e cancelamentos

Um jato regional Delta CRJ 900 colidiu com um Airbus A350 da Delta enquanto ambos estavam taxiando para decolar no aeroporto de Atlanta. O jato regional perdeu sua seção de cauda, mas todos os passageiros ficaram ilesos e foram colocados em voos alternativos.

O navio de cruzeiro Villa Vie Odyssey deveria zarpar em maio em uma viagem ao redor do mundo "sem fim", onde o sol nunca se põe. No entanto, mais de três meses depois, os primeiros passageiros ainda estão presos no porto de partida.

A itinerância de nove meses do Ultimate World Cruise da Royal Caribbean foi menos ambiciosa, mas também enfrentou desafios. Esta viagem se tornou o centro de uma tempestade nas redes sociais.

Destinos românticos e programas de recompensas

Anne Marie Hagerty viajou para mais de 25 países em busca de amor. Ela compartilha suas thoughts sobre os destinos mais românticos, incluindo Inglaterra e Argentina.

Se Hagerty encontrar sua alma gêmea, ela pode estar interessada nestes pacotes de lua de mel orçamentários. A CNN Underscored, um guia de avaliações e recomendações de produtos pertencente à CNN, reuniu estas opções acessíveis.

Para se notar

Estes são os melhores programas de recompensas aéreas do mundo, de acordo com o Point.me.

Oferecendo clareza em um cenário cada vez mais confuso.

Uma cidade espanhola está incentivando turistas britânicos a manter suas roupas.

Trata-se de "respeito e higiene."

Viajantes europeus terão que pagar para entrar no Reino Unido em 2025.

Mas não seus vizinhos da porta ao lado. Isso é a "sorte dos irlandeses."

Ela convidou um estranho para se juntar a ela em férias na Itália.

"Foi de zero a cem, muito, muito rápido."

