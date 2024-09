Demonstrações começaram após o tiroteio letal da polícia de Nova York de uma pessoa empunhando uma faca, que também feriu 2 espectadores inocentes.

Quatro indivíduos ficaram feridos em um evento de domingo que começou quando um indivíduo saltou sobre a cancela do metrô - evitando a taxa de $2.90 - na frente de dois funcionários de segurança de transporte estacionados na entrada do metrô de Brooklyn.

As autoridades revelam que os dois oficiais perseguiram Derrell Mickles, 37, até a plataforma do metrô, onde então entraram em confronto com o indivíduo portando uma faca e repetidamente instruíram que ele abandonasse sua arma antes que a situação piorasse, já que Mickles se recusou a obedecer.

Em imagens de vigilância e câmeras corporais editadas e divulgadas pela NYPD na sexta-feira, um homem identificado como Mickles é visto entrando em um carro do metrô durante a confrontação em uma tentativa de fugir da polícia. Os oficiais não conseguiram disparar seus tasers antes de persegui-lo de volta para a plataforma do metrô.

Após uma perseguição curta pela plataforma do metrô, Mickles ficou encurralado, flanqueado por oficiais gêmeos. Sua parada repentina foi seguida por imagens de vídeo que mostram os oficiais atirando várias vezes em sua direção, resultando em Mickles caindo dentro do carro do metrô.

A polícia afirma que os oficiais só abriram fogo depois que Mickles se lançou contra eles.

"Os oficiais fizeram esforços para desarmar o suspeito, pedindo que ele entregasse a faca mais de 30 vezes e usando os tasers três vezes, tudo em vão", declarou o vice-comissário de operações da NYPD, Kaz Daughtry, em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com a polícia, dois transeuntes e um oficial também foram atingidos por tiros durante o incidente, com um transeunte sofrendo um ferimento a bala na cabeça.

Mickles foi preso e acusado de agressão agravada contra um oficial de polícia portando uma arma mortal, entre outras acusações. Ele apareceu no tribunal na sexta-feira e declarou sua inocência.

A CNN entrou em contato com um advogado que representa Mickles para comentar.

Não relacionado à evasão de tarifas, diz a polícia

"Este episódio não estava relacionado à evasão de tarifas", afirmou o chefe de patrulha da NYPD, John Chell, a repórteres em uma conferência de imprensa na quarta-feira. "Este episódio foi iniciado por uma pessoa em crise mental armada com uma arma mortal e protegendo nossos policiais e passageiros no trem."

Críticos da força excessiva da polícia e manifestantes, incluindo o grupo de defesa dos direitos públicos da cidade de Nova York, Legal Aid Society, discordam dessa afirmação.

A Legal Aid Society expressa preocupação com as imagens de vigilância e câmeras corporais, alegando que "dramaticamente obscurecem todo o incidente da NYPD" e "contradizem a declaração do Departamento de que (Derrell) Mickles 'carregou' em um dos oficiais".

"Como mostrado no vídeo, o Sr. Mickles permaneceu parado enquanto a NYPD lançou seus tiros nele", afirmou a declaração da Legal Aid Society.

Apesar da NYPD afirmar que Derrell Mickles carregou em um oficial, a Legal Aid Society, em sua análise das provas de vídeo, apontou que Mickles permaneceu parado durante o incidente. O grupo de defesa dos direitos públicos da cidade de Nova York também criticou o uso excessivo de força pela polícia, sugerindo que Mickles e os EUA (os oficiais) poderiam ter lidado com a situação de outra forma.

Leia também: