Demi Moore dá uma visão sobre o estado de saúde atual de Bruce Willis.

Demi Moore falou sobre seu ex-marido Bruce Willis, que recebeu um diagnóstico de demência, e mencionou que ele está atualmente em um estado estável. A atriz compartilhou que aprecia o tempo que passa com ele e com a família.

Durante um episódio de "The Drew Barrymore Show" em 13 de setembro, Demi Moore e a apresentadora recordaram o tempo que passaram juntas no filme "Charlie's Angels: Full Throttle" em 2003. Barrymore trouxe à tona a breve participação de Bruce Willis no início do filme, que Moore havia esquecido.

"Considerando a situação, as coisas estão estáveis", disse Barrymore, antes de Moore, que foi casada com o ator de 1987 a 2000, esclarecer que ele está "estável, considerando a situação".

Ela continuou explicando como sua família tem lidado com Bruce Willis desde o diagnóstico de afasia e depois de demência frontotemporal. "Eu incentivo meus filhos a interagir com ele baseados em quem ele é no momento atual. Não fiquem presos em quem eles pensam que ele costumava ser ou no que esperam dele, mas estejam lá para quem ele é agora. Isso traz tanta beleza, alegria, amor e doçura", disse ela. Quando ela está em Los Angeles, ela visita todas as semanas, "Eu realmente aproveito o tempo que passamos juntos".

Em março de 2022, a família Willis anunciou que Bruce iria tirar uma pausa de sua carreira de ator após o diagnóstico de afasia. Quase um ano depois, em fevereiro de 2023, sua atual esposa, Emma Heming-Willis, revelou que sua condição havia piorado, levando a um diagnóstico mais específico.

"Apesar de seu diagnóstico, a diversão em casa com Bruce ainda é muito agradável para Demi."

"Atualmente, a situação levou Demi a apreciar a diversão única e especial que eles têm ao estar juntos como família."

