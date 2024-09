Demi Lovato participa da cerimônia de assinatura de Gavin Newsom para leis que protegem jovens celebridades das redes sociais

Dois novos projetos de lei visam proteger jovens celebridades das redes sociais e garantir que crianças e adolescentes que se apresentam em plataformas digitais estejam protegidas contra exploração financeira.

"As coisas mudaram desde os primórdios de Hollywood, mas nossa dedicação a proteger crianças da exploração não mudou", disse o governador Newsom, segundo informações. "Na época de Hollywood, atores infantis eram explorados. Agora, em 2024, são os influenciadores infantis. Essas explorações modernas cessarão com a implementação de duas novas leis destinadas a proteger jovens influenciadores no TikTok, Instagram, YouTube e outras plataformas de mídia social."

Demi Lovato tem defendido essa legislação, como mostrado em seu documentário do Hulu, "Child Star". Este projeto marcou sua estreia como diretora e se concentrou nos percalços da fama infantil.

Recentemente, Lovato discutiu suas preocupações em uma entrevista à CNN. Ela alertou que "é como o selvagem oeste na era digital", se referindo ao cenário de mídia em rápida evolução que difere do tempo em que ela mesma era uma estrela infantil.

Lovato ganhou fama nos anos 1990 e 2000, estrelando programas de televisão infantis como "Barney e Amigos" e despontando no Disney Channel. Desde então, a indústria do entretenimento passou por transformações significativas com o surgimento de conteúdo criado e monetizado por influenciadores digitais. Lovato acredita que as leis atuais não protegem adequadamente menores que trabalham em plataformas emergentes com modelos de negócios inovadores.

Em seu documentário, Lovato conversou com Chris McCarty, um ativista juvenil e diretor da organização de defesa "Quick Clicking Kids", que trabalhou ao lado dela para impulsionar os projetos de lei que agora foram sancionados pelo Newsom.

Em sua conversa com a CNN neste mês, Lovato expressou esperança de que os projetos de lei fossem aprovados na Califórnia e compartilhou seu desejo de levar os problemas ao Capitólio algum dia.

Na quinta-feira, Lovato agradeceu ao governador Newsom pelo apoio à legislação, declarando em um comunicado que as novas leis "darão poder às crianças presentes nas redes sociais para reivindicar seus direitos quando alcançarem a idade adulta e receberem uma compensação justa pelo uso de seu nome e imagem".

Um projeto de lei assinado por Newsom (SB 764) estabelece medidas financeiras e legais de proteção para menores que aparecem em conteúdo online monetizado, obrigando seus pais ou responsáveis a guardar uma parte de seus ganhos em contas fiduciárias. Outro projeto de lei (AB 1880) amplia a "Lei Coogan" da Califórnia, de décadas, para incluir menores empregados como criadores de conteúdo em plataformas digitais.

O sindicato de atores, SAG-AFTRA, elogiou a nova legislação aprovada na quinta-feira, beneficiando jovens talentos na indústria. Duncan Crabtree-Ireland, diretor executivo nacional da SAG-AFTRA, disse: "Estamos gratos que as proteções que existem para atores infantis – proteções que ajudamos a garantir há muito tempo – agora serão estendidas para incluir criadores de conteúdo e influenciadores. Independentemente do meio ou plataforma, todos os atores infantis devem ser protegidos de forma robusta".

A implementação dessas novas leis garantirá que jovens artistas em plataformas digitais, como o TikTok e o Instagram, estejam protegidos contra exploração financeira. Os esforços de Lovato em defender a legislação, como visto em seu documentário e entrevistas, desempenharam um papel importante na promoção de leis para proteger influenciadores infantis na era digital.

