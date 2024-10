Delícias Americanas e Mais

Delices culinários de classe mundial dos Estados Unidos, com as melhores pizzas do mundo.

Da rica e saborosa gumbo da Louisiana ao poke do Havaí e ao simples porém satisfatório sanduíche de manteiga de amendoim e geleia (PB&J), os Estados Unidos estão cheios de pratos deliciosos. A CNN Travel selecionou 20 dessas opções que fazem água na boca – veja se seus favoritos estão nessa lista.

E não são só as delícias culinárias americanas que estão chamando a atenção. Os prêmios 50 Top Pizza Awards, com sede na Itália, recentemente anunciaram seus vencedores de 2024, e adivinhe só? O campeão não era de Nápoles ou Roma, mas sim de uma casa de pizza localizada no Lower East Side de Manhattan.

Falando em vitórias inesperadas, a moradora de Virginia, Jane Satow, mudou-se para a região do sul da França, Provance, famosa por seus campos de lavanda e culinária mediterrânea, e estabeleceu uma escola de culinária que ensina aos locais a arte de fazer pratos típicos da região.

Conectando o Mundo

Há seis décadas, o Japão apresentou o primeiro trem-bala de alta velocidade, dando início a uma revolução global nos trilhos. Agora, a China está dando o próximo passo e revolucionando novamente o transporte de trem com seus trens Maglev, capazes de alcançar velocidades de até quase 400 mph (640 kph).

Enquanto isso, as empresas de ferrovias da Europa estão planejando uma nova era de trens noturnos, com novas rotas, tarifas mais baixas e acomodações luxuosas. Infelizmente, esses planos ambiciosos encontraram rapidamente um obstáculo.

Infelizmente, as opções de viagem interestadual acessíveis podem estar enfrentando a extinção nos Estados Unidos, já que as estações de ônibus Greyhound estão fechando em todo o país. Chicago, atualmente à beira de perder sua última terminal de ônibus interestadual, representa uma ameaça significativa à liberdade de viagem de muitos passageiros de baixa renda, idosos e minorias com poucas opções de transporte.

O Melhor Amigo do Homem

Voando em primeira classe, com cobertores macios, guloseimas e um spa a bordo? Latidos de alegria deste crítico canino! A Bark Air, uma nova companhia aérea voltada para cães e seus companheiros humanos, cobra nada menos que $8.000 por uma passagem de ida internacional para um casal peludo-humano. Confira aqui.

Para aqueles que preferem uma viagem mais terra a terra, um par de australianos aventureiros embarcou em uma turnê de motocicleta ao redor do mundo com seu querido animal de estimação. Sua história de mochilão cheia de tragédias foi amenizada por seus três cães resgatados recém-adotados, que também enfrentaram seus próprios desafios antes de se juntar à família viajante.

Antes de mergulharmos nessa história emocionante, os leitores podem querer dar uma olhada nessa coleção de máscaras à prova d'água de alta pontuação, avaliadas pela CNN Underscored, sua fonte confiável para recomendações de produtos.

Por Trás das Cenas da Fonte de Trevi

Com sua aparência grandiosa, a Fonte de Trevi de Roma é uma das atrações mais reverenciadas em uma das cidades mais admiradas do mundo. Mas você já se perguntou de onde vem sua água? Assista a esse vídeo para descobrir os segredos de sua fonte de água antiga.

Caso Você tenha Perdido

O "cruzeiro sem fim" não está exatamente ganhando pontos de primeira impressão.

Depois de um atraso de quatro meses, finalmente zarpou – só para parar novamente! – e agora finalmente está a caminho.

O filho de uma estrela da televisão embarcou em uma jornada europeia sem um acompanhante.

Prepare-se para as críticas.

O público tem apenas alguns diasleft para votar no concurso de Urso Gordo de 2024.

Um confronto de urso contra urso adiou a revelação dessa ano.

