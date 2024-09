Defensores conservadores causam inquietação entre os republicanos

Em círculo de Donald Trump, a figura notória Laura Loomer, conhecida por seus comentários controvertidos e discriminatórios, tem sido frequentemente vista. Famoso por seus delírios racistas e homofóbicos, ela acompanhou Trump a um debate televisivo em Filadélfia e viajou em seu avião privado enquanto ele voava para Nova York para o memorial do 11 de setembro, onde também foi vista ao seu lado.

Enquanto a campanha republicana de Trump tenta apelar para eleitores mais moderados e indecisos, o septuagenário se associa a uma jovem mulher que difunde perspectivas anti-islâmicas e anteriormente sugeriu que os ataques do 11 de setembro foram uma "operação interna" orquestrada pelo governo dos EUA.

Antes do debate, a mulher de 31 anos postou em uma plataforma online que, se um candidato de ascendência indiana e afro-americana vencer as eleições em 5 de novembro, "haverá um cheiro de curry na Casa Branca".

Inclusive republicanos experientes que se destacaram com declarações inflamatórias se manifestaram contra esse comentário. "É revoltante e incrivelmente preconceituoso", disse a congressista Marjorie Taylor Greene. "Tais episódios não representam os valores que nós republicanos e MAGA defendemos."

Senador critica divisão entre republicanos

O senador da Carolina do Norte, Thom Tillis, afirmou na plataforma que Loomer é "uma teórica da conspiração delirante que frequentemente cospe lixo para dividir republicanos". Um adversário político não poderia ter elaborado uma estratégia melhor para prejudicar as perspectivas de reeleição de Trump.

Trump permaneceu indiferente à agitação do partido. "Não tenho controle sobre Laura. Laura deve ser livre para se expressar. Ela é um espírito livre", disse ele. Mais tarde, escreveu em sua plataforma social que não concorda com suas opiniões - mas é desanimador testemunhar como ela é difamada por "marxistas radicais e fascistas" como ela.

Loomer tem experimentado um sucesso meteórico como uma autoproclamada "orgulhosa islamofóbica" nos últimos anos, rotulando o islã de "câncer", expressando alegria com a morte de migrantes no Mediterrâneo e espalhando comentários homofóbicos e racistas. Em 2020, ela concorreu sem sucesso ao Congresso na Flórida.

Banimento do Twitter, aprovação de Musk

Após o Twitter banir Loomer em 2018 devido a suas atividades, ela se acorrentou à sede da empresa em Nova York. A ativista judaica usava uma estrela de Davi amarela, semelhante àquela que os judeus foram obrigados a usar durante o Holocausto.

A maioria das plataformas online havia restringido anteriormente o acesso de Loomer. No entanto, após a aquisição da empresa pelo bilionário da tecnologia Elon Musk, agora conhecida como X, Loomer foi permitida a postar novamente e compartilhou suas mensagens cheias de ódio e teorias da conspiração com seus 1,3 milhão de seguidores. Após Trump ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em 13 de julho, Loomer especulou que o presidente Joe Biden estava de alguma forma envolvido. Um vídeo do ano passado mostra ela com Trump em seu clube de golfe em Nova Jersey, onde ele a elogiou como uma "mulher de opiniões fortes". A Casa Branca simplesmente afirmou que nenhum líder político deveria se associar a alguém que espalha "tão venenoso ódio".

À medida que se aproxima a eleição presidencial dos EUA em 2024, a associação de Trump com Loomer pode representar um desafio para sua campanha, dada suas opiniões controversas e declarações divisivas. Apesar de ser criticada por republicanos e banida de múltiplas plataformas, Loomer continua a encontrar apoio, desta vez do bilionário da tecnologia Elon Musk, que adquiriu o Twitter e permitiu que ela voltasse à plataforma.

Leia também: