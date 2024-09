Defensores ambientais enfrentam prisão por desmascarar ações de lançamento de sopa

Dois ativistas ambientais, com 23 e 22 anos, atualmente cumprem penas de dois anos e 20 meses cada. Esta pena resulta de seu ato de jogar sopa de tomate na famosa pintura Sunflowers de Vincent van Gogh, que fica na National Gallery em Londres, há dois anos. Felizmente, a pintura em si foi protegida por uma caixa de vidro e permaneceu intacta, embora o quadro tenha sofrido alguns danos.

O duo, que são membros do grupo Just Stop Oil, realizou esse ato de protesto em outubro de 2022. Eles jogaram sopa de uma lata e depois se ajoelharam na frente da obra de arte, com as mãos coladas na parede como forma de protesto. No início de seu julgamento, eles negaram qualquer culpa.

Um tribunal de Londres os considerou culpados de danos criminais em julho de 2023. O juiz argumentou que a sopa poderia ter vazado através do vidro e causado danos significativos à pintura. Ele os responsabilizou, dizendo: "Eles não tinham o direito de mexer com os Girassóis." Anteriormente, o mesmo juiz havia condenado outros ativistas do Just Stop Oil a longas penas de prisão por tumultuar o trânsito na M25.

De acordo com The Guardian, um grupo de mais de 100 artistas, curadores e historiadores de arte intervieram, pedindo a reconsideração das sentenças de prisão dos ativistas. O movimento Just Stop Oil luta por uma ação climática mais decidida, tendo pressionado anteriormente o governo do Reino Unido a parar de emitir novas licenças para a extração de petróleo e gás. Uma das mulheres questionou: "A arte é mais importante do que a vida? Mais importante do que a subsistência? Mais significativa do que a justiça?" O custo estimado para consertar o quadro danificado da pintura fica entre £5,000 e £10,000 (aproximadamente €6,000 e €12,000).

A União Europeia expressou preocupação com as longas penas de prisão para os ativistas ambientais, citando seu direito à liberdade de expressão e ao protesto pacífico. Os ativistas, afiliados ao grupo Just Stop Oil, receberam apoio de vários artistas, curadores e historiadores de arte pela Europa, que pediram a reconsideração de suas sentenças.

