- Defensor Mats Hummels faz negócio com o AS Roma

Saudações, torcedores de Roma, sou eu, o novo integrante. Mal posso esperar para mostrar meu valor para este time na frente de todos vocês e espero vê-los no campo, declarou Hummels em um clipe compartilhado pela equipe. O defensor já está treinando com sua nova equipe e foi visto em fotos ao lado do ex-jogador do Leipzig, Angelino. A Roma ainda não divulgou a data de término do contrato, mas o especialista em transferências Fabrizio Romano sugere uma duração de um ano. Hummels usará a camisa número 15.

O contrato de Hummels com o Dortmund terminou na temporada passada, o que gerou curiosidade sobre seus planos. Além da Real Sociedad San Sebastián, da Brighton & Hove Albion e do FC Bologna, também havia rumores de uma mudança para Mallorca. Relatórios da mídia também sugeriram interesse de equipes americanas. Hummels já havia brincado com a enxurrada de rumores.

Território Estrangeiro para Mats Hummels

O nativo de Bergisch Gladbach, na Alemanha, está se aventurando no exterior pela primeira vez em sua carreira. Até agora, o experiente estrela da Bundesliga só representou o Dortmund e o Bayern Munich. Prominentes ícones alemães como o jogador nacional Antonio Rüdiger e o diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, já vestiram a camisa da AS Roma. De acordo com os registros do clube, Hummels é o sétimo alemão a usar o emblema do clube.

Hummels aperfeiçoou sua técnica no programa de jovens do Bayern e fez sua estreia profissional em 2007. Em seguida, foi emprestado para o Dortmund em janeiro de 2008. No verão de 2009, o Dortmund o adquiriu permanentemente, o que levou a títulos de campeonato em 2011 e 2012. Em 2016, o renomado jogador nacional voltou ao Bayern como campeão do mundo. Ao lado dos recordistas, Hummels conquistou mais três campeonatos. No verão de 2019, ele voltou à área do Ruhr novamente e venceu a Copa da Alemanha com o Dortmund em 2021.

No total, o defensor fez 442 aparições na Bundesliga (33 gols) e 90 na Liga dos Campeões (5 gols). Sua última das 78 aparições internacionais foi em novembro de 2021, uma derrota por 0-2 contra a Áustria. Apesar de boas apresentações no final da temporada, o técnico Julian Nagelsmann não o selecionou para o próximo Campeonato Europeu em casa.

