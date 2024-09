- Dêem as boas vindas aos entusiastas após os esplêndidos casamentos.

No dia 31 de agosto, Princesa Martha Louise da Noruega, de 52 anos, casou-se com seu parceiro Durek Verrett, de 49 anos. Durante três dias, eles comemoraram, eventualmente compartilhando um beijo público em seus trajes de casamento, gerando entusiasmo entre os fãs. Antes do casamento, houve controvérsia quando eles venderam os direitos às fotos e filmagens do casamento.

Após o casamento, eles fizeram uma aparição para a mídia e os fãs ansiosos por um vislumbre dos festejos. Do lado de fora do Hotel Union em Geiranger, no oeste da Noruega, local do casamento, eles receberam aplausos ensurdecedores da multidão. Os festejos supostamente continuaram até a madrugada de domingo.

"Hollywood em Geiranger"

A celebração começou na quinta-feira, com o casamento propriamente dito ocorrendo em uma grande tenda branca em um gramado. Artistas noruegueses e americanos supostamente se apresentaram. De acordo com um convidado ao NRK, citado pelo "Daily Mail": "Foi fantástico! Foi Hollywood em Geiranger. Foi Gospel e amor. Rimos, aplaudimos e ficamos emocionados. Foi simplesmente lindo."

Aproximadamente 350 convidados, incluindo as três filhas da Princesa Martha Louise - Maud (20), Leah (18) e Emma (15) - e seus pais, o Rei Harald V (87) e a Rainha Sonja (87), bem como seu irmão, o Príncipe Haakon Magnus (51) e sua esposa, a Princesa Mette-Marit (51), compareceram. O palácio postou uma foto comemorativa no Instagram dos recém-casados e da família real.

Entre os convidados das famílias reais internacionais estavam a Princesa Victoria da Suécia (47) e seu cônjuge, o Príncipe Daniel (50), bem como o Príncipe Carl Philip (45) e sua esposa, a Princesa Sofia (39). Influenciadores, estrelas da realidade e personalidades da TV também foram relatados como convidados, de acordo com o "Daily Mail".

Para a Princesa Martha Louise da Noruega, é seu segundo casamento. Seu ex-marido era o escritor Ari Behn (1972-2019), com quem ela ficou casada até 2017. Ela tem sido namorada do americano Durek Verrett desde 2018, ficando noiva em 2022.

