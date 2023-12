Decisão sem precedentes do Colorado coloca os tribunais no centro do destino de Trump no próximo ano

Embora a decisão do tribunal na terça-feira, por 4-3, possa não levar à remoção do ex-presidente das urnas no Colorado ou em qualquer outro estado - devido aos recursos esperados - a decisão coloca o país em território desconhecido, levantando a perspetiva chocante de que o candidato de um grande partido possa ser impedido de exercer o cargo.

É talvez o ponto de exclamação final para encerrar um ano de acontecimentos sem precedentes em torno de Trump, colocando novos e potencialmente graves desafios à democracia americana, a caminho de um ano eleitoral tumultuoso de um antigo presidente que abraça o caos político.

Fora da sala de audiências, Trump tem vindo a adotar uma retórica cada vez mais inflamada, pensando em ser um ditador caso volte ao poder no próximo ano e lançando ataques contra os seus opositores que fazem lembrar a propaganda nazi. Trump repetiu os seus comentários incendiários sobre os imigrantes num evento em Iowa, na terça-feira à noite, contrariando as críticas da campanha de Biden e de outros que o acusavam de estar a fazer eco de Adolf Hitler.

"É uma loucura o que está a acontecer. Estão a arruinar o nosso país. E é verdade, estão a destruir o sangue do nosso país. É isso que estão a fazer. Estão a destruir o nosso país. Eles não gostam que eu diga isto", disse Trump. "E eu nunca li 'Mein Kampf'".

Para os detratores de Trump, a decisão do Colorado sinaliza que o sistema legal está finalmente começando a responsabilizar o ex-presidente por seus esforços para anular sua derrota eleitoral em 2020 e o ataque ao Capitólio dos EUA que ocorreu em 6 de janeiro de 2021.

"Responsabilidade por incitar uma insurreição. Já era hora ", escreveu o deputado Adam Schiff, um democrata da Califórnia que liderou o primeiro impeachment da Câmara contra Trump.

Mas a decisão de terça-feira também pode ajudar a impulsionar Trump de volta à Casa Branca, encorajando seus apoiadores que abraçaram a mensagem do ex-presidente de que os processos criminais contra ele são injustificados e são uma razão fundamental para que ele volte ao poder. Os aliados de Trump protestaram contra a decisão do Colorado, vindo em sua defesa, tal como fizeram após cada uma das suas quatro acusações criminais este ano.

"Os democratas têm tanto medo de que o presidente Trump ganhe em 5 de novembro de 2024 que estão tentando ilegalmente tirá-lo da votação", disse a deputada Elise Stefanik de Nova York, a terceira republicana da Câmara, em um comunicado.

Até mesmo o ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, o mais proeminente republicano anti-Trump concorrendo à presidência, criticou a decisão do Colorado. "Não acredito que seja bom para o nosso país se ele for excluído da votação por um tribunal", disse ele aos eleitores de New Hampshire.

O próximo ano pode acabar por ser um dos mais caóticos da história jurídica americana.

O Supremo Tribunal dos EUA terá de decidir se Trump é elegível para a Casa Branca e se está imune a acções judiciais pelos seus esforços para subverter as eleições presidenciais de 2020.

"Não posso exagerar as consequências desta noite, e também quero sublinhar como temos agora duas grandes e muito críticas questões eleitorais de Trump a aproximarem-se do tribunal. Terão de decidir ambas de uma forma ou de outra", disse Joan Biskupic, analista sénior do Supremo Tribunal da CNN.

O antigo presidente foi acusado quatro vezes, com julgamentos criminais que poderão decorrer ao mesmo tempo que está a fazer campanha contra o Presidente Joe Biden e, potencialmente, a lutar em tribunal para voltar a ser eleito.

Numa sondagem do The New York Times e do Siena College divulgada na terça-feira, não havia um líder claro entre os dois, com Trump a obter 46% contra 44% de Biden entre os eleitores registados. Entre aqueles que, nesta fase inicial, são considerados susceptíveis de votar, Biden tem 47% contra 45% de Trump. Para Trump, a sondagem do Times/Siena revela que o antigo presidente lidera Biden entre os eleitores registados que não participaram nas eleições de 2020, uma conclusão que reflecte outras sondagens recentes, escreveu Ariel Edwards-Levy da CNN.

Impacto da decisão sem precedentes

Até à decisão do Supremo Tribunal do Colorado, os numerosos esforços judiciais para desqualificar Trump das eleições não estavam a conseguir impedi-lo de exercer o cargo, uma vez que um tribunal estatal após outro decidiu contra as acções judiciais. Mesmo no Colorado, o juiz de instrução concluiu no mês passado que Trump se tinha envolvido numa insurreição, mas que a Secção 3 da "proibição de insurreição" da 14ª Emenda não se aplica à presidência.

O Supremo Tribunal do Colorado reverteu essa conclusão na terça-feira. Agora, com a decisão sem precedentes desse tribunal, a noção de os tribunais removerem Trump da votação em 2024 não é mais teórica - é uma possibilidade real.

Na sua decisão, a maioria do Supremo Tribunal do estado escreveu que tinha "pouca dificuldade" em determinar que o dia 6 de janeiro foi uma insurreição. O tribunal considerou que Trump "se envolveu" na insurreição e que as mensagens de Trump aos seus apoiantes no período que antecedeu o ataque ao Capitólio "foram um apelo aos seus apoiantes para lutarem e que os seus apoiantes responderam a esse apelo".

Os quatro juízes sublinharam que "não chegam a estas conclusões de ânimo leve".

"Estamos conscientes da magnitude e do peso das questões que temos agora perante nós", escreveu a maioria do tribunal. "Estamos igualmente conscientes do nosso dever solene de aplicar a lei, sem receios nem favores, e sem nos deixarmos influenciar pela reação do público às decisões que a lei nos obriga a tomar."

Os três juízes dissidentes citaram várias razões pelas quais discordaram da maioria, incluindo preocupações com o devido processo de que Trump não foi condenado por nenhum crime relacionado à insurreição. O presidente da Suprema Corte, Brian Boatright, escreveu em sua dissidência que acredita que a lei eleitoral do Colorado "não foi promulgada para decidir se um candidato se envolveu em insurreição" e disse que teria rejeitado o desafio à elegibilidade de Trump.

Trump não é acusado de se envolver numa insurreição no caso federal de subversão eleitoral contra ele, apresentado no início deste ano pelo advogado especial Jack Smith. Mas as acusações relacionadas com o dia 6 de janeiro envolvem muitas das mesmas acções citadas pela maioria do tribunal do Colorado na noite de terça-feira.

O juiz do processo federal de subversão eleitoral de Trump tinha marcado uma data de julgamento para 4 de março de 2024, mas essa data está agora em suspenso enquanto o Tribunal de Apelações do Circuito de DC dos Estados Unidos analisa se Trump é imune e pode ser julgado. Numa tentativa de acelerar o processo de recurso, o advogado especial pediu ao Supremo Tribunal dos EUA que interviesse.

Ainda não é claro se esse julgamento ou qualquer outra das acusações criminais contra Trump serão julgados antes do dia das eleições do próximo ano.

Mas o recurso do advogado especial ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos na semana passada - e o plano de Trump de recorrer da decisão do Colorado para o tribunal supremo do país - significa que os juízes federais têm quase a certeza de desempenhar um papel fundamental no destino legal e eleitoral de Trump no próximo ano.

"Quando Donald Trump estava no cargo, todos os seus casos, desde a política da administração até seus próprios casos de negócios que chegaram ao tribunal, eram todos complicados", disse Biskupic, "e estes são especialmente complicados porque afetarão seu processo eleitoral".

