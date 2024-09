Decisão de reinstituição: Lojas de retalho essenciais obrigadas a apresentar um preço mínimo superior à "promessa de preço superior"

Varejistas precisam divulgar claramente o preço original ao promover uma 'garantia de melhor preço'. Isso foi destacado em uma decisão recente do Tribunal Regional de Nuremberg. Uma associação de varejistas entrou com uma ação contra uma loja de descontos que anunciava uma 'garantia de melhor preço por 30 dias' e um desconto de 36% em uma mistura específica de café. Agora, o café custava 4,44 euros em vez de seu preço original de 6,99 euros. No entanto, os clientes só podiam descobrir que o café havia sido vendido anteriormente por 4,44 euros nos últimos 30 dias através de uma nota de rodapé confusa.

O Tribunal Regional de Nuremberg viu essa mistura de informações de preço como enganosa. O tribunal argumentou que o anúncio não informou adequadamente os clientes de que a redução de preço anunciada se referia ao menor preço nos últimos 30 dias. De acordo com as regulamentações em vigor desde 2022, os varejistas são obrigados a fornecer essa informação aos clientes. O Tribunal Regional apoiou a decisão inicial do Tribunal Regional de Amberg e permitiu um recurso ao Tribunal Federal de Justiça.

A estratégia de publicidade do varejista foi criticada pelo tribunal por não divulgar adequadamente o contexto histórico do preço com desconto. A falta de comunicação clara do melhor preço dos últimos 30 dias pode levar a penalidades de acordo com as regulamentações atuais do varejo.

