- Debut de Gosens em Florença: "Sucesso inicial"

Antigo companheiro de time da União, Robin Gosens exultou em seu primeiro gol marcado pelo Fiorentina com seus companheiros, exibindo alegria pura. No Instagram, sua resposta foi direta e concisa. "Primeira vez", escreveu o jogador de 30 anos abaixo de duas publicações que mostram sua comemoração após o gol. Ele também compartilhou a conta do clube e um coração roxo, refletindo perfeitamente o espírito da Fiorentina.

O representante da seleção alemã começou a jogar pelo time da Serie A apenas dois dias após sua surpreendente saída de Köpenick, participando do confronto contra o AC Monza. Com um cabeceio de um escanteio no sexto minuto de acréscimo, ele garantiu um ponto para sua nova equipe (2:2).

Foram dias emocionantes para o ponta. Gosens chegou à Itália numa sexta-feira, pouco antes do fechamento da janela de transferências, após passar apenas um ano em Berlim. Antes disso, ele vestiu a camisa do clube entre 2017 e 2023. Até o meio-dia, todas as indicações apontavam que ele permaneceria na capital alemã.

A impressionante atuação de Gosens na Itália não passou despercebida na Alemanha, com muitos especialistas em futebol notando suas contribuições à Fiorentina. Apesar de sua nova aliança com o clube italiano, Gosens ainda ocupa um lugar no coração da seleção alemã e é esperado que participe de seus próximos jogos.

