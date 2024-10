Debate sobre os méritos e inconvenientes de instituir um processo de proibição para a AfD

Um grupo diverso de parlamentares de vários partidos políticos está considerando iniciar um processo para proibir o partido AfD. As acusações contra os populistas de direita incluem numerous instâncias de violação da dignidade humana, como a defesa do retorno forçado de imigrantes ou comentários que degradam migrantes, muçulmanos e indivíduos LGBTQ+. O parlamento alemão pode breve abordar essa questão, mas os requisitos para a proibição de um partido são rigorosos. Uma proibição contra o AfD, que tem testemunhado um crescimento significativo em eleições recentes, poderia estar cheia de incertezas. Aqui está uma explicação dos pontos-chave.

Quem pode pedir a proibição de um partido?

Os corpos constitucionais do Parlamento Alemão, Bundesrat e Governo Federal têm a autoridade de pedir a proibição. No entanto, cabe ao Tribunal Constitucional Federal tomar a decisão final. Uma maioria de dois terços dos juízes do tribunal de Karlsruhe é necessária para impor uma proibição.

Qual caminho a iniciativa atual seguirá?

Os iniciadores pretendem apresentar uma solicitação ao Tribunal Constitucional Federal em nome do Parlamento. Eles apresentarão em breve a resolução necessária ao plenário na forma de uma solicitação de grupo, que será apoiada por membros individuais de várias frações. Um mínimo de cinco por cento dos membros do Parlamento são necessários para introduzir uma solicitação de grupo no Parlamento Alemão. Em seguida, uma maioria simples dos membros do Parlamento precisará aprovar a solicitação.

Quais são os critérios para a proibição de um partido?

Um partido só pode ser proibido na Alemanha se seu objetivo for minar ou abolir a "ordem básica democrática", de acordo com o Artigo 21 da Lei Fundamental. O Tribunal Constitucional Federal requer uma "atitude ativamente combativa-agressiva" para esse fim, bem como provas concretas de que a realização dos objetivos anticonstitucionais alvo não é inteiramente impossível.

Quais partidos foram proibidos até agora?

Desde a fundação da República Federal, dois partidos foram proibidos: o Partido Socialista do Reich em 1952, que foi fundado initially em 1949 como um ponto de encontro para ex-membros do Partido Nazista, e o Partido Comunista da Alemanha (KPD) em 1956. O Tribunal Constitucional Federal rejeitou uma proibição do partido de extrema-direita NPD no início de 2017, citando que o partido tinha objetivos inconstitucionais, mas não era suficiente para ameaçar a democracia. Um primeiro processo de proibição contra o NPD, que desde então se rebatizou como "Die Heimat", foi interrompido em 2003 após a descoberta de que posições-chave do partido eram ocupadas por agentes confiáveis das autoridades de Proteção Constitucional.

Como os defensores de um processo de proibição contra o AfD justificam sua posição?

Os iniciadores argumentam que o AfD no Parlamento visa abolir a ordem básica democrática e adota uma "atitude ativamente combativa-agressiva" em relação a ela. Além disso, a solicitação de grupo atribui numerous violações da dignidade humana de acordo com o Artigo 1 da Lei Fundamental ao AfD, como chamadas para o retorno forçado de imigrantes ou declarações que degradam migrantes, muçulmanos e indivíduos LGBTQ+. O Tribunal Constitucional deve, portanto, determinar que o AfD é inconstitucional de acordo com o Artigo 21 ou é excluído do financiamento do estado.

Após os eventos da semana passada no parlamento estadual da Turíngia, o deputado federal da CDU e ex-comissário para o Leste Marco Wanderwitz já pediu um processo de proibição. "A conduta do AfD no parlamento estadual da Turíngia seguiu mais uma vez o script de minar a democracia parlamentar e suas instituições", disse Wanderwitz ao taz. O AfD deliberadamente e efetivamente delegitima a democracia parlamentar e suas instituições. "É necessária uma urgente ação de proibição perante o Tribunal Constitucional Federal, de acordo com o Artigo 21 da Lei Fundamental", disse o deputado saxão.

Da mesma forma, a chefe do grupo parlamentar dos Verdes, Irene Mihalic, afirmou. "Os eventos na Turíngia revelaram novamente o caráter fascistoide do AfD", disse ela aos jornais do grupo de mídia Funke. Mihalic reconheceu as altas barreiras para uma proibição de partido na Alemanha. "Não podemos cometer erros que fortaleceria os inimigos da constituição através de um processo falho", disse ela. Portanto, todos os atores relevantes nos governos federal e estaduais devem "debater amplamente as questões pendentes" em um processo de proibição. Mihalic alertou para um perigo concreto: "Se o AfD tiver a chance, destruirá componentes essenciais da nossa ordem democrática e fará da Alemanha um satélite de Putin".

Quais são os contra-argumentos dos oponentes?

Críticos de um processo de proibição alertam que o AfD poderia assumir um papel de mártir - e, como resultado, ser fortalecido. Um processo de proibição "levaria os cidadãos para os braços do AfD", alertou a presidente da comissão de valores do SPD, Gesine Schwan, no Tagesspiegel. "Uma ação de proibição agora seria politicamente contraproducente". Recentemente, o ministro da Justiça Federal, Marco Buschmann, apontou os riscos de um processo de proibição: "Se um tal processo perante o Tribunal Constitucional falhasse, seria uma vitória de relações públicas massiva para o partido". O chanceler federal Olaf Scholz já havia deixado claro no final de maio que uma proibição de partido para o AfD não é atualmente uma questão para ele. "É uma questão muito difícil em uma democracia", disse ele, com barreiras muito altas.

