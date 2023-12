De Berlim à Cisjordânia - porque construímos muros

Num momento de medo, determinação, orgulho ou desafio, erguemos barreiras - primeiro emocionais e depois, muitas vezes, físicas.

Depois, temos de viver com elas, à volta delas e através delas. Vemos as barreiras desmoronarem-se, tornarem-se ferramentas para os outros ou apenas mais um sítio na nossa paisagem frenética e cheia de gente.

Em novembro, para comemorar o 30º aniversário da queda do Muro de Berlim, organizei uma exposição para o Annenberg Space for Photography, em Los Angeles, intitulada "W|ALLS: Defend, Divide, and the Divine".

A ideia partiu da directora da instituição, Katie Hollander, que se sentia simultaneamente inspirada pelo aniversário do Muro de Berlim e fascinada pela evidência de que o mundo, mais uma vez, parecia obcecado com muros, mas em erguê-los em vez de os derrubar.

Os dias que rodearam o 9 de novembro de 1989 marcaram um momento decisivo para as pessoas de uma certa geração.

Claro que o facto de ter sido transmitido pela televisão e documentado por tantos ajudou-nos a sentir que estávamos lá, no centro da ação. A "reunificação" não era apenas uma abstração política ou uma descrição editorial; era uma cacofonia emocional de um povo unido, tal como foi transmitido pela fotógrafa do Washington Post, Carol Guzy, que captou as pessoas a celebrar esse dia (incluindo a imagem de cima). "A queda do Muro de Berlim foi certamente um momento espantoso de uma alegria incrível para ambos os lados que tinham estado separados durante tanto tempo", disse Guzy.

Naquele momento, em novembro de 1989, existiam 15 muros fronteiriços em todo o mundo. Em maio de 2018, existiam mais de 77, de acordo com Elisabeth Vallet, professora de geografia na Universidade do Quebeque-Montreal.

O ano de 2020 marca o 35º aniversário do Acordo de Schengen, que conduziu a maioria dos países europeus à abolição das suas fronteiras internas. Agora, até esses muros estão a ser reconstruídos - ideológica, emocional e fisicamente. Kai Wiedenhöfer, estudante em Berlim em 1989, tem vindo a documentar - de forma sistemática, panorâmica e bela - esta explosão de construção de muros em todo o mundo, tentando compreender como é que este exemplo monumental de fracasso de um muro pode ser quase imediatamente esquecido.

Após décadas de trabalho, Wiedenhöfer conclui: "É uma ideia primitiva resolver problemas com um muro. As pessoas não conseguem falar ou encontrar uma solução, constroem um muro. Mas, com o tempo, isso causa mais problemas". Como observa a cientista política Wendy Brown no seu livro "Walled States, Waning Sovereignty", "parece que entrámos numa era de intensa reordenação nacionalista assegurada através de muros literais e figurativos dos Estados-nação".

Os fotógrafos - comerciais, fotojornalistas, conceptuais e amadores - têm captado esta proliferação de muros que rapidamente definem as linhas de horizonte das nossas vidas. Ao procurar imagens para preencher a exposição, pude recorrer a todas estas fontes porque, para onde quer que viajemos, parece que encontramos muros a erguerem-se ou os seus escombros permanecem algures na paisagem, confirmando que os seres humanos sempre construíram muros, independentemente da cultura ou da época. Do mesmo modo, os humanos sempre encontraram formas de quebrar barreiras.

Há a escalada ou o desmantelamento literal, mas as intervenções artísticas podem ser igualmente poderosas.

Há muitos exemplos de graffiti e murais que transformam um muro numa tela ou num quadro de mensagens e, depois, há as performances e esculturas que utilizam até a vedação mais utilitária como um dispositivo poético.

Nos últimos anos, foram realizadas várias destas acções na vedação da fronteira entre os EUA e o México. "Teeter Totter Wall", do estúdio de arquitetura Rael San Fratello, uniu pessoas de ambos os lados ao enfiar balancés cor-de-rosa nas ripas da vedação para que os residentes de ambos os lados pudessem partilhar uma boleia, revelando a interconectividade dessas comunidades.

A artista Tanya Aguiñiga iniciou o Projeto AMBOS, uma série plurianual e multidimensional que contém muitos níveis de envolvimento com as comunidades fronteiriças entre os EUA e o México, desde o diálogo às intervenções artísticas.

Na sua obra "Tensión", Aguiñiga e Jackie Amézquita criaram uma variação da tecelagem de alça traseira, uma técnica pré-colonial que cria tensão nos fios da teia utilizando o corpo do tecelão com uma âncora fixa, como uma cabeceira de cama.

Em vez de um objeto inanimado, as duas mulheres servem de estrutura de tear e passam a lançadeira para trás e para a frente para tecer o tecido. Este ato de passar um objeto através da vedação é proibido e isto, com o ato de criar através do contacto, espelha elegantemente a dependência amarrada das cidades fronteiriças e os problemas fundamentais introduzidos na estabilidade económica quando o contacto se torna militarizado.

Estas comunidades e os seus países estão unidos basicamente pela terra e praticamente pela economia, mesmo que um muro os separe.

Mas também encontrámos exemplos de muros que unem as pessoas numa comunidade, como a fotografia de Ami Vitale de duas mulheres que se encontram num poço em Jaipur, na Índia, tão bem captada.

Tal como todas as fotografias da exposição "W|ALLS", esta ilustra a natureza multivalente de um muro - desde a simples engenharia à estética superficial e ao simbolismo subjetivo.

SHAN Wallace encontrou uma história semelhante e surpreendente quando foi a Detroit fotografar o chamado "8-Mile Wall", um caso raro de políticas de empréstimo discriminatórias ("redlining") que se manifestam num bairro e não no mapa de um banco. Para a exposição, Wallace escreveu: "O 8-Mile Wall criou uma comunidade muito unida que se mantém e celebra em conjunto. Enraizada no racismo e na discriminação, esta barreira, conhecida como Muro de Detroit, Muro das Lamentações de Detroit, Muro de Birwood ou Muro de Berlim de Detroit, é apenas um pequeno segmento da história contínua deste bairro.

"Este bairro resiliente de 8-Mile - cheio de famílias negras, anciãos de 90 e poucos anos que se lembram vividamente dos dias de glória, pais com carros antigos pintados com doces com jantes de 22 polegadas, tias com unhas compridas e ondas de dedos, crianças risonhas - está empenhado em abraçar a história do Muro de Detroit enquanto cria e reimagina uma comunidade mais equitativa e segura, definida por eles nos seus termos.

Por esta altura, no ano passado, quando começámos a preparar as fotografias para "W|ALLS", nós, nos Estados Unidos, assistimos, chocados e envergonhados, ao encerramento do governo por Donald Trump e à manutenção dos salários dos funcionários federais como reféns, tentando forçar o Congresso a dar-lhe dinheiro para um muro ao longo da fronteira sul. Embora o teor - ansiedade elevada e divisões que descarrilam - possa ser o mesmo nesta época festiva, o muro na fronteira entre os EUA e o México parece uma memória distante, substituída por um coro de gritos contra os abusos de poder de ambos os lados do corredor. É claro que os muros continuam a subir.

Imagem de topo: A foto da fotógrafa Carol Guzy mostra pessoas comemorando no muro de Berlim desmontado em 9 de novembro de 1989.

