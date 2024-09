- De acordo com uma recente investigação da IW, os investimentos no sector industrial da Baixa Saxónia registam uma diminuição.

Um relatório da IW Consult indica que o centro empresarial da Baixa Saxônia corre o risco de ficar para trás. De acordo com Michael Hüther, diretor do Instituto da Economia Alemã (IW), as empresas estão cada vez mais priorizando investimentos em mercados estrangeiros. A Baixa Saxônia teria ficado para trás devido a várias crises, com investimentos em locais domésticos diminuindo significativamente, segundo críticas da associação patronal Niedersachsenmetall, que encomendou o estudo. Raramente são feitos investimentos nesta região para ampliações de capacidade.

Barreiras aos investimentos na Baixa Saxônia, segundo uma pesquisa com 263 empresas industriais da Baixa Saxônia, revelam que 65% dos respondentes citam custos de trabalho altos como o principal obstáculo; seguido de perto pelo pesado fardo financeiro de impostos e contribuições (58%) e pela escassez de mão-de-obra e trabalhadores qualificados (53%). Vantagens de investir no exterior são percebidas por 81% dos respondentes, incluindo custos de energia mais baixos e um ambiente econômico favorável; 79% reconhecem a vantagem de impostos e contribuições mais baixos.

As Demandas da Associação

"O objetivo deve ser restaurar condições favoráveis para a localização na Baixa Saxônia e na Alemanha", afirmou a Niedersachsenmetall. Isso poderia envolver a abolição da taxa de solidariedade para empresas. Os custos de energia sustentáveis, especialmente para grandes consumidores de eletricidade, não são currently foreseeable - neste caso, os pacotes de alívio deveriam ser tornados permanentes. Além disso, "os custos de trabalho na Baixa Saxônia permanecem tradicionalmente altos e devem ser compensados por outras vantagens competitivas", pediu a associação.

A Perspectiva do Ministro da Economia

A Baixa Saxônia e a economia alemã estão atualmente passando por uma fase econômica desafiadora, declarou o Ministro da Economia da Baixa Saxônia, Olaf Lies (SPD). "Precisamos criar um contexto para atrair investimentos e produção para esta região." Seja aço verde, bomba de calor, carro, hidrogênio ou imóveis - "se os mercados não voltarem aqui e o consumo não retomar, não vamos conseguir", disse Lies. Um consumo aumentado resulta em mais produção e novos investimentos. Uma alavanca potencial poderia ser reduzir os preços da energia.

Aproximadamente oito anos atrás, um estudo da IW examinou a localização industrial da Baixa Saxônia. Na época, os resultados indicavam que a indústria da Baixa Saxônia investia cerca de duas vezes mais capital no exterior do que em manter fábricas domésticas.

